فرقة “بلاكبينك” تعلن عودتها.. ومفاجآت حماسية قادمة

بعد انتظار طويل والكثير من التكهنات والشائعات، اجتمع أعضاء BLACKPINK معًا للتحضير لمفاجآت مثيرة.

وأعلنت YG Entertainment عَنّْ العودة الرسمية لـ ”Blackpink“ اليوم الأربعاء 6 يوليو، مشيرة إلَّى أن الفرقة فِيْ المراحل الأخيرة من تسجيل ألبومها الجديد، وتأمل مجموعة الفريق فِيْ تصوير مقطع فِيْديو يوثق عودتهم بشكل أكبر. هذا الشهر، فِيْ حين أن عودته الرسمية ستكون فِيْ أغسطس.

أصدرت وكالة الترفِيْه بيانًا، كشفت فِيْه أن الفرقة ستذهب فِيْ جولة حول العالم، وهِيْ الأكبر فِيْ مسيرة مجموعة فتيات الكيبوب، فِيْ وقت لاحق من هذا العام.

جاء فِيْ البيان “لقد أعددت العديد من الأغاني على غرار Blackpink. ستقيم Blackpink أكبر جولة لها حول العالم فِيْ تاريخ فرقة فتيات K-pop فِيْ وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلَّى عودتهم لتوسيع نطاق وصولهم والوصول إلَّى المعجبين فِيْ جميع أنحاء العالم. سنستمر فِيْ تقديم مشاريع واسعة النطاق للمجموعة أيضًا “.

رداً على أخبار عودة BLACKPINK، عبر معجبو المجموعة، المسماة BLINK، عَنّْ سعادتهم، بتغريدة واحدة، “واو، لقد حلمت بعودة BLACKPINK ؛ والآن أتحقق من حسابي للإعلان عَنّْ عودتهم! غرد معجب آخر “عودة بلاكبينك آمل أن يكون ألبومًا كاملاً يضم أكثر من 10 أغاني.”

وأضاف آخر، “لقد استيقظت للتو وقرأت الأخبار حول عودة بلاكبينك والجولة العالمية. أنا لا أعرف ماذا أقول. أنا متحمس جدًا، يا إلهِيْ “.

كانت إحدى أعضاء المجموعة، جيني، قد ألمحت سابقًا إلَّى العودة الوشيكة للمجموعة خلال ظهُورها فِيْ البرنامج الكوري The Game Caterers فِيْ وقت سابق من هذا العام، قائلة “ستعود BLACKPINK أيضًا قريبًا … يمكن أن أقول ذلك. ولكن بما أنني الوحيد هنا، فسأقولها فقط “.

لقد مرت فترة منذ أن أصدرت جيني وفتيات BLACKPINK الأخريات ليزا وجيسو وروزي أغنيات لمجموعتهن ؛ أحدث أغنيته من عام 2022 ؛ لقد ركزوا مؤخرًا على حملات الموضة ومشاريع الموسيقى المنفردة ؛ اقتحمت Jisoo عالم التمثيل فِيْ الدراما الكورية Snowdrop.