فرقة “مشروع ليلى”.. المثلية واتهامات أخرى توقف مسيرتها‎‎

اختتمت فرقة “مشروع ليلى” اللبنانية مشوارها الفني بعد 14 عاما من تأسيسها، بسبب اتهامات وجهت لها، وحملات لحظرها فِيْ الدول العربية، واعتراضات على مخالفتها للذوق العام.

وقال المطرب الرئيسي للفرقة حامد سنو خلال لقائه مع بودكاست “سردا بعد العشاء” “لقد اتخذت وتيرة الحظر فِيْ الدول العربية طابعا معاديا وصريحا، وتعرض أعضاء الفرقة للإهانات وحملات الكراهِيْة. من خلال مواقع التواصل التي ولّدت توتراً كبيراً وعدم رغبة فِيْ العمل.

مشروع ليلى هِيْ فرقة لبنانية لموسيقى الروك البديلة تتألف من خمسة أعضاء. تدرب فِيْ بيروت عام 2008 خلال ورشة موسيقية فِيْ الجامعة الأمريكية.

أصدرت الفرقة أربعة ألبومات استوديو، وأثارت أغانيهم الجدل بسبب موضوعاتهم المتعلقة بالمثلية الجنسية، وعرضهم لمواضيع واتهامات سياسية تمس الدين والإنسانية والمقدسات.

منعتهم هذه المشكلات من إقامة حفل فِيْ الأردن فِيْ 26 أبريل 2016. وادعت الفرقة أن الحظر جاء من الحكومة الأردنية، لكن الحظر رُفع بعد يومين من بثه.

كَمْا تسببت الفرقة فِيْ حدوث ارتباك فِيْ مصر مرة أخرى، عَنّْدما أحيت حفلاً موسيقيًا هناك يوم الجمعة 22 سبتمبر 2017، رفعت فِيْه أعلام قوس قزح، مما يرمز إلَّى الحراك الاجتماعي للدفاع عَنّْ حقوق المثليين جنسياً.

وجاءت خطوة رفع العلم خلال الحفل دعما لمؤسس الفريق حامد سنو الذي أعلن عَنّْ توجهه وتوجهه الجنسي فِيْ برنامج فضائي.

بعد تداعيات الحدث، أعلن اتحاد الموسيقى المصرية منع مشروع ليلى من إقامة حفلات فِيْ مصر.

فِيْ عام 2022، تعرضت الفرقة لاتهامات بإهانة الدين المسيحي. وكان من المقرر أن تقدم الفرقة حفلاً موسيقياً فِيْ مهرجان بيبلوس الدولي. وطالبت الكنيسة بإلغاء الحفل بسبب مزاعم سابقة، مع توجيه البعض “تهديدات بإراقة الدماء”. ويدعو إلَّى استخدام القوة لمنع إعادة تنشيط الحفل.

ونفت الفرقة تحريفها للدين واعتبرت أن “أقوال بعض الأغاني شوهت وأسيء تفسيرها”.

وزعمت الفرقة أن الحظر كان لأنه أعاق حرية الرأي والتعبير، فانتقلوا لتنظيم حفلات فِيْ الولايات المتحدة وأوروبا وكندا، لكن وباء كورونا أنهى فرصهم بسبب الإغلاق فِيْ ذلك الوقت.