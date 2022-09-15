وفازت فرقة “ماياس” اللبنانية بلقب “America’s Got Talent”، بعد منافسة أبرز المواهب العالمية وتقديمها العديد من العروض الخاصة، حيث نجحت فِيْ جذب الانتباه وتوحيد اللبنانيين الذين أطلقوا برنامج “كرمالك يا لبنان”. علامة لدعمه وتأخذه إلَّى مراحل متقدمة فِيْ المنافسة. .

عصابة المياس حريصة على العودة إلَّى لبنان

وأعرب مخرج ومؤسس فرقة “مياس” اللبنانية نديم شرفان عَنّْ سعادته بالنجاح الذي حققته الفرقة فِيْ نهائي AMERICA’S GOT TALENT، مشيراً إلَّى أنه يتطلع إلَّى العودة إلَّى لبنان للاحتفال بهذا الإنجاز الكبير، معلقاً “يجب على الشخص أن يقدم ما يحبه ويتحدى نفسه والعالم لتحقيق حلمه.” وهذا ما يجعلها تنجح فِيْ تحقيق ما تطمح إليه “.

أكدت فتيات المايا، فِيْ مقابلة مع قناة إل بي سي اللبنانية، أنهن فخورات بأنهن استطعَنّْ ​​تغيير النظرة العالمية للفن والرقص فِيْ لبنان، فضلاً عَنّْ كونهن صوتًا لجميع عشاق الرقص.

وأضافت فتيات المايا “لحظة صدور النتائج، كان شعورًا لا يوصف، شعور جميل جعلنا ننسى التعب الذي شعرنا به خلال الأشهر الأربعة الماضية، والذي صاحب تدريبنا”.

صوفِيْا فِيْرغارا ماياس تستحق اللقب

من جهتها، اعتبرت الفنانة صوفِيْا فِيْرغارا إحدى أعضاء لجنة تحكيم برنامج America’s Got Talent أن فرقة “مياس” تستحق اللقب لأن الفتيات شغوفات بالرقص ولديهن شغف بما تقدمه.

وأعربت فِيْرغارا عَنّْ حبها للبنان، حيث نشأت فِيْ منطقة تضم جالية لبنانية فِيْ كولومبيا، وكشفت أن فتيات “المايا” قدموا لها هدية، وهِيْ عقد مكون من شجرة “أرز”.

يجمع التعتيم عائلات الفتيات فِيْ الفرقة

فِيْ غضون ذلك، نظمت أسر الـ 36 فتاة من فرقة “ماياس” لقاء فِيْ ميناء مدينة البترون لمتابعة نتائج برنامج “America’s Got Talent” من خلال شاشة عملاقة تم تركيبها فِيْ المكان، بسبب انقطاع التيار الكهربائي. بواسطة مولدات خاصة فِيْ نهاية الليل بتوقيت لبنان.

حصلت على الجرس الذهبي فِيْ العرض الأول.

ويأتي فوز الفرقة اللبنانية “ماياس” بعد خوضها المباراة النهائية للمسابقة بـ10 فرق بعضها أمريكي وآخر دولي، قبل الإعلان عَنّْ فوزها باللقب.

وقد تميزت هذه المجموعة فِيْ المراحل الأولى من البرنامج، حيث فازت بالجائزة الذهبية من الممثلة صوفِيْا فِيْرغارا، التي أهّلتهم إلَّى الدور نصف النهائي من المسابقة، الأسبوع الماضي، قبل أن تفوز باللقب أمس.