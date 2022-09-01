بعد استلام الجرس الذهبي الذي نقلهم مباشرة إلَّى مرحلة نصف النهائي، تستعد الفرقة اللبنانية ماياس للتقدم إلَّى نهائي برنامج المواهب الأمريكي Got Talent فِيْ الولايات المتحدة، والذي من المقرر تقديمه فِيْ 6 سبتمبر المقبل. .

وقالت الفرقة اللبنانية التي تدير المسابقة تحت شعار “كرمالك لبنان” إن المسابقة ستحسم بأصوات المشاهدين والمشجعين داعية إلَّى دعم الجميع وتصويتهم.

وأوضح ماياس أنهم أول فرقة عربية تقدم عروضها فِيْ أكبر المسارح فِيْ الولايات المتحدة والعالم على Americas Got Talent قائلة “إنه لشرف لنا أن نكون أول فرقة رقص لبنانية / عربية تتوقف عَنّْد هذه المرحلة العالمية لإظهار مواهبنا وتقديم مثالنا على الرغم من كل الظروف التي نمر بها.

فاز ماياس بالجائزة الذهبية من عضو لجنة التحكيم صوفِيْا فِيْرغارا، وبالتالي تأهل الفريق للنهائي المباشر.

تخطى الفريق المراحل الأخرى التي كان عليهم أن يمروا بها لإثبات جدارتهم والوصول إلَّى الدور نصف النهائي.

بدورها، تفاعلت وزارة الثقافة اللبنانية مع فرقة الرقص، داعية اللبنانيين والعرب إلَّى دعم فرقة “مياس” بالتصويت بكثافة لها فِيْ 6 أيلول / سبتمبر، قائلة قلوبنا معجبة لهم، لبنان متحد ورائهم. . وأصوات اللبنانيين هنا وفِيْ الشتات يجب أن تكون أصواتهم “.

تحدث المتسابقون اللبنانيون فِيْ أدائهم الأول عَنّْ الصعوبات التي يواجهُونها فِيْ بلادهم كراقصات قبل الذهاب إلَّى الاختبار، والتي بفضلها حصلوا على “الطنان الذهبي”.

وقالت إحدى الراقصات للحكام قبل الاختبار “لبنان بلد جميل للغاية، لكننا نعيش صراعًا يوميًا”.

شرحت إحدى الراقصات من ماياس ما يعَنّْيه أن تكون فِيْ فئة فرقة America’s Got Talent، قائلة “الوجود هنا، والوقوف على أكبر مسرح فِيْ العالم، هُو فرصتنا الوحيدة لنظهر للعالم ما يمكن للمرأة أن تفعله مع العرب، والفن الذي يمكننا صنعه والمعارك التي نخوضها “.

قدمت الفرقة غنائها وهِيْ تلوح بأذرعها وترقص مع ريش طويل فِيْ تزامن مثالي، فِيْ حين أذهلت لجنة تحكيم المضيف الشهِيْر سيمون كويل والنموذج والممثلة هايدي كلوم والممثل الكوميدي هُوي ماندل والممثلة صوفِيْا فِيْرغارا.

قال فِيْرجارا “لا توجد كلمات لشرح ما نشعر به هنا”. لقد كانت أجمل رقِصَّة إبداعية رأيتها على الإطلاق “.

وأضاف كويل “يمكن القول إنه كان أفضل عرض رقص شهدناه على الإطلاق”.

وأشار فِيْرجارا إلَّى رغبته فِيْ منح الراقصين أكثر من “نعم” لمواصلة المشاركة فِيْ المسابقة، لذلك منحهم “الطنانة الذهبية”.

وسبق أن فاز فريق ماياس بجائزة “Arabs Got Talent” لعام 2022.