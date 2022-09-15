فرقة مياس اللبنانية من هم أعضاء العرض النهائي 2022، انتشر منذ ساعات خلال اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر لعام 2002م خبر فوز فرقة مياس اللبنانية في برنامج المسابقات الامريكي أمريكا جوت تالنت في الولايات المتحدة الامريكية، وحصدهم على المركز الاول، بعد ان حصدو اعلى نسبة تصويت، وكثر البحث عن فرقة مياس اللبنانية من هم أعضاء العرض النهائي 2022 بعد الاعلان عن فوزهم.

من هم أعضاء فرقة مياس اللبنانية

تم الاعلان اليوم عن الفائز بالمركز الاول في البرنامج الشهير أمريكا جوت تالنت، وتم الاعلان عن فوز فرقة مياس اللبنانية وحصدها المركز الاول، والحصول على المكافأة الاولى وقدرها مليون دولار، ويحاول الجميع معرفة من هم اعضاء فرقة مياس اللبنانية، ولكن لغاية الان لم يتم الكشف عن اسماء اعضاء الفرقة، ولكن حصلت الفرقة على شهرة على المستوى العالمي وعلى المستوى العربي.

فرقة مياس اللبنانية من هم أعضاء العرض النهائي 2022

نالت فرقة مياس اللبنانية على شهرة واسعة اليوم بعد حصدها المركز الاول في برنامج أمريكا جوت تالنت، وتختص الفرقة في الرقص الاستعراضي، ونالت فرقة مياس اللبنانية على اعجاب الكثيرين واعجاب لجنة التحكيم الخاصة بالبرنامج من اول ظهور لهم على خشبة المسرح، وحصلو في اول ظهور لهم على الباز الذهبي، مما جعلهم يتأهلون الى النهائيات بشكل سريع واستثنائي.

ما هي الجائزة التي حصلت عليها فرقة مياس اللبنانية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للحظة فوز فرقة مياس اللبنانية بالمركز الاول في برنامج أمريكا جوت تالت، وبعد هذا الفوز تسائل الكثيرين عن ما هي الجائزة التي حصلت عليها فرقة مياس اللبنانية، والجائزة هي حسب ادارة البرنامج هي مليون دولار، وقام الشاب لبناني نديم شوفان بتأسيس الفرقة في عام 2013، وبدأت الفرقة بالاشتهار في عام 2019 بعد اشتراكها في برنامج ارب جوت تالنت، وحصولها على المركز الاول في البرنامج.

فيديو لحظة فوز فرقة مياس لبنانية

فرقة مياس اللبنانية من هم أعضاء العرض النهائي 2022، اعلن اليوم عن فوز فرقة مياس اللبنانية بالمركز الاول في مسابقة أمريكا جوت تالنت، وهذا جعل من الفرقة حديث وسائل الاعلام العربية ووسائل الاعلام الاجنبية، وتتكون فرقة مياس لبنانية من 31 عضو.