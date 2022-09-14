فرقة “مياس” تخطف الأنظار فِيْ آخر عروضها بنهائيات America’s Got Talent

استحوذت فرقة “ماياس” اللبنانية على الأضواء الأربعاء بعد أن قدمت عرضها على الهُواء مباشرة على خشبة المسرح فِيْ ختام مسابقة America’s Got Talent.

على إيقاع “Reason Longer Lebanon”، ظهرت “ماياس” باللون الأبيض أمام جمهُور البرنامج الدولي بنسخته الأمريكية، بأسلوب شرقي احترافِيْ، نال إعجاب لجنة التحكيم التي وصفت أداء الفرقة اللبنانية بـ ” الساحر المذهل “.

تصدر اسم الفرقة قائمة الأغاني الرائجة على المواقع الإعلامية، وسط تفاعل كبير من الجمهُور الذي أكد دعمهم لها.

ورأى المغنون الأمريكيون أن فرقة “ماياس” قدمت عرضًا بمستوى آخر وهُو الأفضل فِيْ تاريخ المسابقة، وإذا لم تفز الفرقة فسيكون ذلك مفاجئًا بحسب تعبيرهم.

وقال مخرج ومؤسس الفرقة، نديم شرفان، لوسائل إعلام لبنانية “لا توجد رسالة محددة وراء عرض الفرقة، لكنني أردت أن أنقل فكرة أن مصمم الأزياء دائمًا ما ينهِيْ عرضه بشيء يتعلق بالأعراس، وهذا هُو ماذا اريد. ترغب فِيْ القيام به.”

وتابع “أحببت تعريفه بالثقافة الشرقية وتسجيل تسبيح الله”.

وطلبت الفرقة عبر حسابها على انستجرام الدعم والتصويت من الجمهُور.

أعربت الممثلة العالمية صوفِيْا فِيْرغارا عَنّْ دهشتها قائلة “لقد كان مذهلاً! لم أر قط أي شيء بهذا الجمال “.

وكتب فِيْ سلسلة تغريدات لها على تويتر، “الكَمْال”، وفِيْ تغريدة أخرى، “أنا عاجز عَنّْ الكلام … أنا فخور جدًا بك … هذه كانت فِيْغاس … تأكد من التصويت. . “

منحت صوفِيْا فِيْرجارا، عضوة لجنة تحكيم Americas Got Talent، جائزة Golden Buzzer إلَّى Mayas فِيْ عرضها الأول، وبالتالي تأهلت إلَّى النهائي المباشر.

وتجاوز الفريق المراحل السابقة التي كان عليهم أن يمروا بها لإثبات جدارتهم والوصول إلَّى نصف النهائي ثم النهائي.

وستتنافس ماياس مع 10 فرق من بينهم أميركيون وعالميون فِيْ نهائيات المسابقة التي ستعلن نتائجها فِيْ الساعات الأولى من يوم الخميس.

أوضحت الفرقة اللبنانية فِيْ وقت سابق أنها أول فرقة عربية تقدم عروضها فِيْ أكبر مسارح أمريكا والعالم، مسرح أمريكاز جوت تالنت، قائلة “إنه لشرف لنا أن نكون أول فرقة رقص لبنانية / عربية. “. توقفوا فِيْ هذه المرحلة العالمية لإظهار مواهبنا وضربوا قدوة لنا رغم كل الظروف التي نمر بها.

فازت ماياس سابقًا بجائزة Arabs Got Talent لعام 2022.