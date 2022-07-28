فرقة BTS ستقدم أغنية خاصة لمونديال قطر 2022

اتفقت الفرقة الكورية الجنوبية BTS مع شركة هِيْونداي للسيارات الشهِيْرة، التي ترعى احتفالات المونديال، على طرح أغنية لكأس العالم 2022 فِيْ قطر.

قررت فرقة K-pop الكورية الجنوبية إطلاق نشيد كأس العالم قطر فِيْ النصف الثاني من هذا العام، قبل وقت من انطلاق البطولة، والتي من المقرر رسمياً من 21 نوفمبر إلَّى 18 ديسمبر.

BTS هِيْ سفِيْرة منتظمة لشركة Hyundai، والتي أطلقت حملة كأس العالم العالمية بعَنّْوان “فريق القرن” بالتعاون مع نجم كرة القدم الإنجليزي ستيفن جيرارد، وقائد منتخب كوريا الجنوبية بارك جي سونغ، وسفِيْرة اليونسكو للاعبة الدنماركية نادية نديم، مصمم الأزياء جيريمي سكوت والنحات الشهِيْر لورينزو كوين وآخرين.

تسعى هذه الحملة إلَّى مجتمع عالمي مستدام قائم على احترام الطبيعة وحقوق الإنسان العالمية والعدالة الاقتصادية وثقافة السلام.

وستتضمن الحملة حدثًا يسمى “هدف هِيْونداي من تعهد القرن” يبدأ فِيْ 29 يوليو وينتهِيْ فِيْ 30 سبتمبر، حيث سيفوز 11 شخصًا من جميع أنحاء العالم بتذكرة جائزة لمشاهدة كأس العالم مباشرة فِيْ الدوحة.

من جانبه، قال Kim Seok Jin، عضو BTS، “إن إنشاء عالم مستدام لم يعد مجرد مهمة لشخص واحد، إنه هدف القرن الذي يمكن للجميع تحقيقه بالتضامن”.

بالنسبة إلَّى Park Ji Min، وفقًا لموقع Hyundai الرسمي، تريد BTS إظهار الكثير لتحقيق هدف القرن مع Hyundai وأعضاء فريق القرن.

بدوره، أعرب Jung Kook عَنّْ امتنانه الشديد للانضمام إلَّى هذا المشروع وأنه متحمس جدًا لدعم ستيفن جيرارد.

BTS هِيْ واحدة من أشهر فرق K-pop الحديثة التي جذبت شريحة كبيرة من الشباب، حيث وصفتهم The Times بأنهم “قادة الجيل القادم”، بينما قال The Gurdian إنهم أكبر مجموعة شبابية فِيْ العالم . .

BTS هُو اختصار لـ Beyond the Scene، تستخدمه الفرقة الكورية لتقديم موسيقى البوب ​​المتطورة التي تمزج التراث الكوري مع الألحان الحديثة.

يتكون فريق BTS من 7 شباب، وتتنوع مواهبهم بين الرقص والغناء، وقد فازوا بجائزة “الفرقة المفضلة” من قبل جمهُور شبكات التواصل الاجتماعي فِيْ حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، كونهم أول فرقة كورية تفوز بهذه الجائزة.