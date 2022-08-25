فرق تطهير المسجد الحرام.. 4 آلاف عامل وعاملة للتطهير والتعقيم الدائم

وظفت رئاسة الحرمين الشريفين 4000 عامل لتطهير المسجد الحرام على مدار 24 ساعة باستخدام مواد تنظيف صديقة للبيئة. وهي تعمل وفق عملية عمالية منظمة لتلميع كافة العناصر المعمارية للمسجد الحرام مثل الجهد والتوسعة السعودية الثانية من أعمدة وقباب وعقود وزخارف ونقوش ودرابزين رخامي يواجه الفناء. التشطيب وكافة العناصر المعمارية للتوسعة السعودية الثانية من أعمدة وقواعد وأكتاف وتيجان وأبواب وشبابيك ورخام ومنارات وقباب من الداخل والأسقف وجميع عناصرها الزخرفية وأجزائها النحاسية بمواد تنظيف مناسبة للطبيعة من العمل في كل موقع.

معدات التنظيف

وتختص شعبة صناعة الغلايات بتنظيف وتلميع فوانيس حجر اسماعيل مزار ابراهيم عليه السلام وعجلات المصحف واعمدة الانارة وجميع الدرابزينات والنحاس المثبتة على تيجان وقواعد الدار. أعمدة ومكبرات صوت نحاسية مثبتة على الأسقف والأبنية النحاسية مع مادة خاصة للسجاد ثم يتم تغليفها بعناية وفق برنامج يراعي أعلى المعايير العالمية وتقوم “فرقة كنس السجاد” بعمليات تنظيف السجاد بالفرشاة. داخل الجامع الكبير وساحاته، نقل السجاد من المخازن والمغاسل إلى الجامع الكبير وفق نظام عمل يراعي رفع السجاد في حالات الطوارئ وتنظيف ظهر السجاد و تأمين بديل في حالة التعرض للماء أو أي ملوث خارجي.

سلالم متحركة ومصاعد

تقوم “فرقة السلالم والمصاعد الكهربائية” بغسل وتنظيف وتلميع جميع السلالم الكهربائية ومصاعد المسجد الكبير باستخدام مواد الفولاذ المقاوم للصدأ، بينما تقوم “فرقة السلالم والمنارات” برمي السلالم الثابتة والحواجز وإزالة الأوساخ بشكل دوري. تعمل “Surface Squad” على غسل كامل سطح المسجد الكبير وتنظيف أعمدة وقواعد الألمنيوم الموزعة في أنحاءه، بينما تتولى “فرقة خاصة” غسل الممرات البلاستيكية داخل وخارج الحرم الجامعي وإعادة نشرها بعد ذلك. التجفيف والمراقبة بعد تأثيثها.

تنظيف المجاري

وكلفت الوكالة فريقا خاصا لتنظيف المناهل داخل المسجد الحرام وساحاته، بعد إزالة المزاريب وتنظيفها وغسل ما كان تحتها بمواد التنظيف والتطهير حتى لا تتسرب الروائح. المجمعات ومهام التنظيف الخاصة بهم على أساس يومي.

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