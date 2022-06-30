فرق وزارة الدفاع جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن

أكملت وزارة الدفاع استعداداتها وهي على أتم الاستعداد لمشاركة وحداتها المختلفة في خدمة حجاج بيت الله لهذا العام، وذلك استمراراً للجهود والخطط والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختلفة وغيرها. الوكالات الحكومية. وكالات للإشراف على أمن الحجاج، وتقديم كافة التسهيلات لخدمة الحجاج حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.

دعم أمني

تتولى قيادة منطقة الطائف مهام الإشراف العام والمباشر على جميع الوحدات التابعة لوزارة الدفاع والمكلفة بتقديم الدعم الأمني ​​لوزارة الداخلية في تنفيذ الخطة العامة لحفظ النظام وتعزيز الإجراءات الأمنية. الأمن المنتظم لتلافي أي حوادث تمس بأمن الحج، بالإضافة إلى دعم أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ.توفير الدعم الطبي والإرشاد الديني، بالإضافة إلى إدارة معسكرات وزارة الدفاع لاستقبال الحجاج من موظفي الوزارة وحجاج التحالف. الدول والبعثات العسكرية في المملكة، وتجهيز المستلزمات الضرورية لها خلال فترة الحج.

وتدعم القوات البرية عدة سرايا من الشرطة العسكرية من مختلف المناطق العسكرية لدعم ودعم وزارة الداخلية في إدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج في ساحات الحرم الشريف، فضلا عن ضمان قوة التدخل السريع. وقوة داعمة في عمليات التنظيف الميدانية، وكشف وإزالة المواد الخطرة في الموانئ البرية والمشاعر المقدسة.

تورط القوات الجوية

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية في عدد من شركات الأمن والسلامة في المطارات، وتزويد المطارات بفنيين لكشف المواد الخطرة، وتوفير الطائرات اللازمة في مفرزة القوات الجوية بالمشاعر المقدسة لتنفيذ إجراءات السلامة والترقب. في حالة حدوث أي طارئ، وكذلك توفير طائرات الهليكوبتر للتغطية الإعلامية والتصوير الجوي.

من جهتها، تدعم البحرية حرس الحدود والجمارك بالموانئ بفرق فنية من وحدات الكشف عن المتفجرات وإزالتها، وتزود البحرية مجموعة من الغواصين بمعدات كاملة للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ، في حالة هطول الأمطار، لدعم قوات الدفاع المدني في الأماكن المقدسة.

الخدمات الصحية بوزارة الدفاع

أعدت المديرية العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بعثة متكاملة لرعاية حجاج الأماكن المقدسة بمكة والمدينة المنورة، وتوفير الكوادر الطبية والصحية، والمستشفيات الثابتة والميدانية، ومراكز الطوارئ، ومراكز الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى فرق طبية متنقلة وسيارات إسعاف بسعة تزيد عن 400 سرير، بالإضافة إلى وجود طائرات إجلاء طبي جوي تعمل على مدار الساعة لنقل الأشخاص الذين تتطلب ظروفهم الصحية التنقل من الأماكن المقدسة لدعم المستشفيات في جدة و. الطائف.

بدورها تقوم المديرية العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة بتوفير التوجيه الديني في معسكرات وزارة الدفاع من خلال استضافة أكاديميين وخطباء رفيعي المستوى، وكذلك توزيع رسائل وإصدارات وكتيبات تحتوي على إيضاحات حول الموضوعات والطقوس للحجاج. .

تعمل قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المشتركة، على تسهيل مسيرة حجاج دول التحالف المشاركة في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، والاستفادة من الجميع. القدرة على أداء طقوسهم بكل سهولة ويسر.

تقوم الإدارة العامة للاتصال الاستراتيجي بوزارة الدفاع، وكالة الشؤون الإستراتيجية، بإعداد وتنفيذ التغطية الإعلامية بشكل يومي خلال موسم الحج، وتتواصل باستمرار مع جميع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، لإبراز مهام وجهود الحكومة. الوزارة. الدفاع في خدمة الحجاج.