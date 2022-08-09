فرمان من فيريرا لإدارة الزمالك بالتعاقد مع نجم فيوتشر

دعا المدرب البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا إدارة كرة القدم للتعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب خط الوسط المستقبلي.

وأشاد فيريرا بمستوى وقدرات محمد رضا بوبو لاعب فريق المستقبل، وأوصى بالتعاقد معه للموسم المقبل.

يأتي طلب فيريرا للتعاقد مع بوبو بعد أن شاهد العديد من المباريات مع فريق المستقبل، وأشاد بمستوى اللاعب وكان متحمسًا للغاية للتعاقد معه الموسم المقبل.

يتابع فيريرا جميع مباريات الدوري المصري لتحديد مستوى جميع اللاعبين واختيار أفضل العناصر للانضمام إلى الفريق وسط نقص حاد في بعض المراكز.

وهناك صعوبة واحدة يواجهها الزمالك في التعاقد مع اللاعب، وهي أن المستقبل يستعد للمشاركة في الاتحاد الأفريقي خلال الموسم المقبل، وهو ما قد يترتب عليه استمرار كل العناصر الأساسية وغياب بعض اللاعبين. فريق. .

يلتقي الزمالك مع نظيره المصري المقاصة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء على استاد القاهرة، في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

حقق الزمالك 8 انتصارات متتالية وهو ما جعله الأقرب للفوز بلقب الدوري رغم وجود منافسة من بيراميدز والأهلي.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 69 نقطة ولديه 5 مباريات ليفصله عن اللقب.

وفي المباريات الخمس المتبقية، سيواجه الزمالك أندية “مصر المقاصة، فاركو، اتحاد الإسكندرية، المصري، الشركة الشرقية”.