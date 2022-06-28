فرنسا تحديد سقف لسعر الغاز الروسي سيكون خياراً مناسباً فِيْ هذه المرحلة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنه سيكون خيارًا مناسبًا فِيْ هذه المرحلة.

جاءت تصريحات ماكرون فِيْ ختام قمة مجموعة السبع التي استمرت ثلاثة أيام فِيْ مقاطعة بافاريا جنوب ألمانيا.

وقال مسؤولو مجموعة السبع إن قادة المجموعة اتفقوا على النظر فِيْ تحديد سقف سعر لواردات النفط والغاز الروسية، فِيْ محاولة للحد من قدرة موسكو على تمويل غزوها لأوكرانيا.

وذكر بند من البيان الختامي للمجموعة، اطلعت عليه “رويترز”، أن الاتحاد الأوروبي سيناقش مع شركاء دوليين سبل تقييد أسعار الطاقة، بما فِيْ ذلك دراسة جدوى تطبيق قيود مؤقتة على أسعار الاستيراد.

قال مسؤولون إن هذا يتعلق بكل من النفط والغاز.

تناقش مجموعة السبع وضع سقف لأسعار الطاقة الروسية على مستوى العالم لمنع موسكو من الاستفادة من غزوها لأوكرانيا، مما تسبب فِيْ ارتفاع حاد فِيْ أسعار النفط والغاز.

قفزت عائدات تصدير النفط الروسي فِيْ مايو، على الرغم من انخفاض صادراتها نتيجة العقوبات الغربية.

كانت الولايات المتحدة أول من دعا إلَّى آلية لتقييد الأسعار التي تدفعها الدول الأخرى مقابل النفط الروسي.

الفكرة هِيْ ربط الخدمات المالية والتأمين وشحنات النفط بسقف أعلى لسعر النفط الروسي، لذلك إذا أرادت شركة شحن أو تصدير الحصول على هذه الخدمات، فعليها أن تلتزم ببيع النفط الروسي بما لا يتجاوز الحد الأقصى للسعر.