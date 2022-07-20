فرنسا تواجه أزمة طاقة والحل عند الإمارات

ذكرت شبكة سي إن إن أن فرنسا في خضم أزمة طاقة حيث تواصل روسيا قطع الإمدادات عن أوروبا، بينما تتسبب موجات الحر التاريخية في زيادة الطلب على الغاز لتبريد المنازل.

في هذه الأثناء، باريس على أعتاب شتاء بارد، ولكن قد يكون هناك بعض المساعدة في طريقها إلى فرنسا، وستكون عبر الإمارات.

وقال التقرير وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة الفرنسية يوم الاثنين لبحث مستقبل الطاقة بين البلدين مع الرئيس إيمانويل ماكرون، في أول زيارة يقوم بها زعيم إماراتي. إلى فرنسا منذ عام 1991، بحسب الإليزيه.

متانة العلاقات بين فرنسا والإمارات

قالت آن غارديل، الخبيرة في مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة جان جوريس، لشبكة CNN “أعتقد أن الزيارة هي علامة تقدير لفرنسا، التي تعتبر نفسها في الإمارات العربية المتحدة شريكًا موثوقًا به، كما أنها تشير إلى متانة العلاقات بين البلدين “.

على رأس جدول الأعمال في باريس وأبو ظبي، تم توقيع اتفاقية تضمن توريد الديزل من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى باريس، كما يسعى الجانبان إلى إنشاء صندوق للمشاريع المتعلقة بالمناخ وكذلك الفرص الاستثمارية. على مصادر الطاقة الأخرى، بما في ذلك الهيدروجين والنووية والطاقة المتجددة، ذكرت سي إن إن عن مصدر في الإليزيه.

اهتمامات فرنسا الرئيسية

قالت آنا جارديل إن المخاوف الرئيسية في باريس هي التداعيات الاقتصادية للصراع الدولي بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك إمدادات الطاقة في أوروبا، وسط مخاوف من أن موسكو ستبقي صنابير خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1، وهو شريان رئيسي، مغلقًا. يوحد الغاز الروسي. إلى الكتلة الأوروبية.

وتابع “ومع ذلك، لا يمكن توقع شيء فيما يتعلق بزيادة إنتاج النفط، ويرجع ذلك أساسًا إلى حقيقة أن الإمارات ملتزمة باتفاقيات أوبك +”.

وقال تقرير الشبكة الأمريكية تزامنت السياسات الخارجية للإمارات وفرنسا في التعامل مع القضايا الأمنية غير المستقرة، خاصة في ليبيا ولبنان، مشيرًا إلى أن باريس منحت الإمارات العام الماضي أكبر صفقة بيع خارجية لطائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال، في صفقة بقيمة 19 مليار دولار.

وقال المستشار الرئاسي لدولة الإمارات أنور قرقاش إن الإمارات وفرنسا تكتشفان المزيد من مجالات التعاون، مثل الاستدامة ومستقبل الطاقة، وهو أمر أساسي في رؤية الرئيس.

وقالت السفيرة الإماراتية في فرنسا هند العتيبة إن صداقة الإمارات مع باريس، المبنية على عقود من الشراكات السياسية والاقتصادية العميقة، تواصل توفير شعور دائم بالتفاؤل بالمستقبل.