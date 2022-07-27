فرنسا وديون أفريقيا.. مطبات فِيْ طريق أنياب الحرير الصيني

بين كَمْاشة الديون الغربية وفخ الديون الصينية فِيْ إفريقيا، أثير نقاش حول احتمالات إظهار فرنسا لثقلها الدولي لإنقاذ القارة.

بينما لم يصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن ملف الديون الذي يثقل كاهل معظم الدول الأفريقية المنهكة اقتصاديًا خلال زيارته للكاميرون، فإن احتمالات مناقشة الملف خلال زيارته إلَّى غينيا بيساو وبنين لا تزال ممكنة.

كقوة استعمارية واقتصادية وعسكرية سابقة فِيْ القارة الأفريقية، كان هناك حديث عَنّْ الاحتمالات أو الافتراضات بأن باريس ستكون شريان الحياة للبلدان الأفريقية المثقلة بالديون.

استبعد الخبير الاقتصادي الجزائري عبد المالك سراي الاحتمالات والفرضيات فِيْ تصريح لـ”العرب اليوم الاخبار ”، عزا ذلك لعدد من الأسباب الموضوعية، أبرزها تدهُور الاقتصاد الفرنسي فِيْ حد ذاته، وامتلاك الصين لـ آليات اقتصادية خاصة بأفريقيا، حيث تكون بكين “شريان الحياة والحبل الذي يلتف حول العالم”. أعَنّْاق هذه الدول فِيْ نفس الوقت.

ديون ضخمة

الكاميرون، التي كانت المحطة الأولى فِيْ جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأفريقية، ورغم تصنيف اقتصادها ضمن الاقتصادات الأفريقية الناشئة، إلا أنها تعاني من أحد أكبر الديون فِيْ إفريقيا.

وبحسب تقرير للبنك الدولي لعام 2022، بلغ إجمالي الدين الخارجي للكاميرون 13 مليارا و 836 مليون دولار أمريكي، فِيْ الوقت الذي أزالت فِيْه الصين فرنسا من قائمة شركاء الواردات لدوالا بنسبة 19٪ للصين و 10.3٪. لفرنسا.

أما بالنسبة لغينيا بيساو، وهِيْ دولة صغيرة تطل على المحيط الأطلسي، فقد قدر البنك الدولي فِيْ تقريره لعام 2022 حجم دينه الخارجي بنحو 805 مليون دولار، وهُو رقم يبدو ضعيفًا، ولكن – وفقًا للخبراء الاقتصاديين – “ضخم” فِيْ دولة يعيش حوالي 62٪ من سكانها على أقل من دولارين فِيْ اليوم، بحسب تقارير سابقة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

جمهُورية بنين هِيْ المحطة الثالثة فِيْ جولة ماكرون الأفريقية. ولا توجد بيانات من جهات دولية ومحلية عَنّْ حجم ديونها الخارجية، لكنها دولة تعيش على مساعدات مالية آخرها من صندوق النقد الدولي الذي منح مساعدات مالية بقيمة 650 مليون دولار.

من ناحية أخرى، تحتل فرنسا المرتبة الثالثة عالميا من حيث إجمالي الدين الخارجي، حيث تجاوز 7 تريليونات دولار نهاية عام 2022، بحسب أرقام قدمها موقع “ceidata” المتخصص فِيْ الشؤون المالية العالمية.

زيارة أمنية

أجرى “العرب اليوم الإخبارية” مقابلة مع الخبير الجزائري الدولي الدكتور عبد المالك سراي الذي سبق له العمل فِيْ الكاميرون وغينيا الاستوائية.

واعتبر الخبير الجزائري أن الجولة الحالية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلَّى الدول الإفريقية الثلاث هِيْ “أمنية بالدرجة الأولى”، واستبعد بدوره “قدرة باريس على أن تكون شريان حياة لها فِيْ قضية ديونها المتراكَمْة”.

وقال للعين نيوز، إن “زيارة ماكرون الحالية لإفريقيا هِيْ لأغراض أمنية. باريس خسرت الكثير على المستويين الجيوستراتيجي والاقتصادي فِيْ إفريقيا”.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن “الخطوات الجديدة للرئيس الفرنسي تحاول التمسك بالدرجة الأولى بما تمتلكه فِيْ هذه الدول أو باقي الدول الأفريقية، رغم أن غينيا بيساو دولة صغيرة ويرتبط اقتصادها ارتباطًا وثيقًا”. البرتغال.”

مهمة صعبة

من ناحية أخرى، اعتبر الدكتور عبد المالك سراي أن “فرنسا لا تملك كل الإمكانيات المالية لإنقاذ الدول الإفريقية من ديون مثل دول أخرى مثل الصين، لأنها بذاتها ديون كبيرة جدًا، وليس لديها أوراق فِيْ هذا. الجانب حتى تحسن على الأقل علاقاتها واستثماراتها مع هذه الدول “. “.

كَمْا أشار إلَّى ما اعتبره “هجومًا عَنّْيفًا من جانب الصين لاستثمار الكثير دون ممارسة ضغوط سياسية أو دبلوماسية على هذه الدول”.

ويرى الدكتور ساراي أن “مهمة فرنسا صعبة للغاية فِيْ هذه البلدان الثلاثة، ولكن بشكل عام يحاول الأوروبيون قدر المستطاع، ولو جزئيًا، البقاء فِيْ هذه البلدان الفرنكوفونية وغيرها، لكن بشكل عام خسرت فرنسا حوالي 90٪. بكل قدراتها الجيوستراتيجية والجغرافِيْة والمالية وحتى العسكرية فِيْ إفريقيا “.

كَمْا أشار إلَّى أن “كل ما حدث فِيْ فرنسا فِيْ منطقة الساحل والآن فِيْ السنغال وساحل العاج أصبح مخيفًا جدًا لفرنسا كَمْستعمر قديم ودولة كانت تحاول قدر الإمكان مراقبة تمويل الغرب على الأقل. الأسواق الأفريقية، لكن باريس تعيش فِيْ وضع اقتصادي خطير للغاية بالنظر إلَّى الوجود الروسي والأمني ​​المالي “. الاستثمار الصيني فِيْ إفريقيا.

وختم الخبير الجزائري الدولي تحليله بالإشارة إلَّى أن “فرنسا ليس لديها أوراق إطلاقا لتكون شريان حياة للدول الإفريقية ذات المديونية العالية، لأن فرنسا نفسها تحاول جلب أموال من أطراف أخرى وليس من الخزانة الفرنسية، لأن على الأخيرة ديون كبيرة جدًا، وأصبحت غير قادرة على تغطية خسائرها فِيْ الكاميرون أو فِيْ بلدان أخرى.

ويرى أن “فرنسا تحاول الآن الحفاظ على المزيد من وجودها العسكري والاستراتيجي فِيْ القارة الأفريقية فقط، وبعض الاستثمارات الصغيرة جدًا فِيْ عدد من الدول”.

وحذر فرنسا من أنها “تحاول أيضا البقاء اجتماعيا فِيْ بعض الدول الأفريقية وهذا هُو الفارق بينها وبين الصين وألمانيا”.

كَمْا أشار إلَّى أن الاقتصاد الكاميروني يعد من أفضل الاقتصاديات فِيْ إفريقيا، وأن “وجود الصين التي دخلت هذا البلد بقوة، سيخرج فرنسا من قوتها الاقتصادية والمالية فِيْ الكاميرون”.