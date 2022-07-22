فروع ويسترن يونيون في مصر، يعتبر شركة وسترن يونيون في الجمهورية المصرية من اهم الشركات المتخصصة في التحويلات المالية العالمية والتي تقدم خدمتها في كل مكان في مصر واي كانت الخدمة المقدمة فهي تكون ذو جودة عالية جدا وسوف نبين في هذا المقال الميزات التي تتميز بها هذه الشركة عن غيرها من الشركات التحويل المالي الموجودة بكثرة في مصر وما هي الايجابيات من العمل مع هذه الشركة.

مزايا تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون

هناك العديد من المزايا التي تتمتع بها ويسترن يونيون مقارنة بباقي الخدمات والشركات الأخرى، مما جعلها أهم شركة في تحويل الأموال في هذه الفترة، ومن أهم هذه الميزات

ميزة السلامة

العميل الذي يستخدم ويسترن يونيون واثق من عدم وضع أمواله، وأنها ستصل إلى وجهته خلال الوقت المحدد، حيث يمكن تتبع كل تحويل باستخدام رقم التحكم في تحويل الأموال (MTCN)، ويتم منح المرسل هذا الرقم إلى المستلم، وهذا يجعل المصداقية عالية في تحويل جميع الأموال المطلوبة في الوقت المحدد.

السرعة والانتشار

سرعة الوصول وتحويل الأموال بسبب التكنولوجيا المتقدمة وشبكة فريدة من نوعها في جميع أنحاء العالم، وهذا يسهل عملية سحب الأموال وإرسالها، ورقم ويسترن يونيون مصر هو الأسهل على الإطلاق من بين عدد من وسائل إرسال الأموال .

كيفية تحويل واستلام الأموال في ويسترن يونيون

هناك ثلاث طرق لتحويل الأموال عبر Western Union

الطريقة الأولى هي تحويل الأموال من حسابك الشخصي عبر Western Union إلى حساب الشخص الذي يريد إرسال الأموال إليه، أو إذا كنت ترغب في استلام الأموال، فيمكن استلامها على حسابك مباشرة وستصلك رسالة من المبلغ عند إضافته إلى حسابك على بريدك الإلكتروني.

طريقة التحويل البنكي، وهي أفضل طريقة، حيث يمكن استخدامها دون الحاجة إلى حساب بنك ويسترن يونيون، عن طريق إدخال أقرب فرع يدعم خدمة ويسترن يونيون، باستخدام رمز MTCN، والعملة التي ترسلها أو تستقبلها يجب أن تكون هي نفسها.

عبر الهاتف المحمول، وهي خدمة تقدمها Western Union يمكنك من خلالها إرسال الأموال عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

يجب عليك إرسال الأموال من حسابك المصرفي إلى الحساب الذي تريد إرسال الأموال إليه.

رقم ويسترن يونيون مصر وساعات العمل

هناك العديد من الفروع في مصر يمكن من خلالها استخدام خدمة ويسترن يونيون وسنذكرهم بمواعيد عملهم

رقم ويسترن يونيون مصر العربي الأفريقي الدولي

عنوان الفرع 160 شارع جوهر القائد، الأزهر، القاهرة

رقم الهاتف 16430

ساعات العمل طوال ايام الاسبوع ماعدا الجمعة والسبت من الساعة 8.30 صباحا الى 6 مساءا

فرع حلوان

عنوان الفرع 100 شارع منصور داخل مول حلوان – حلوان – القاهرة

رقم الهاتف 25572633

ساعات العمل يعمل على مدار الأسبوع من الساعة 7 صباحًا حتى 1130 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 1 صباحًا حتى 1130 مساءً.

كورنيش النيل

عنوان الفرع 1079 كورنيش النيل – جاردن سيتي – القاهرة

رقم الهاتف 0227962151

ساعات العمل تعمل سبعة أيام في الأسبوع، 24 ساعة في اليوم

فرع العباسية

عنوان الفرع 12 شارع ريدان متفرع من شارع السرايات أمام المستشفى الإيطالي بالقاهرة

رقم الهاتف 0224849396

ساعات العمل يعمل على مدار الأسبوع من الساعة 7 صباحًا حتى 1130 مساءً ماعدا الجمعة من الساعة 1 صباحًا حتى 1130 مساءً

رقم ويسترن يونيون بنك الإسكندرية غمرة

عنوان الفرع 227 شارع رمسيس، غمرة، القاهرة

رقم الهاتف 0225905633

ساعات العمل تعمل جميع ايام الاسبوع ماعدا الجمعة والسبت من الساعة 8.30 صباحا الى 6 مساءا

جسر القبة

عنوان الفرع امتداد رمسيس، كوبري القبة، الوايلي، محافظة القاهرة

رقم الهاتف 0223860304

ساعات العمل يعمل جميع ايام الاسبوع ماعدا الجمعة والسبت من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 5 مساءا

السيدة زينب

عنوان الفرع 269 شارع بورسعيد – السيدة زينب – القاهرة

رقم الهاتف 27955023

فرع ميريلاند

عنوان الفرع 27 (أ) شارع الحجاز – ميريلاند هليوبوليس – القاهرة

رقم الهاتف 24514544

فرع المعادى

عنوان الفرع 31 شارع الجولف – المعادي – القاهرة

رقم الهاتف 23596070

ساعات العمل يعمل الفرع في جميع أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا حتى 830 مساءً، ما عدا يوم الجمعة، ويعمل من الساعة 2 صباحًا حتى 630 مساءً.

فرع وسط البلد

عنوان الفرع 4 شارع حسين المعمار متفرع من شارع محمود بسيوني – وسط البلد – القاهرة

رقم الهاتف 25745416

ساعات العمل تعمل جميع ايام الاسبوع خلال 24 ساعة ماعدا الجمعة والسبت والاحد من الساعة 8.30 صباحا الى 11.30 مساءا.

فرع مدينة نصر

عنوان الفرع 22 نور الدين بهجت، الحي الثامن، مدينة نصر، محافظة القاهرة

ساعات العمل سبعة أيام في الأسبوع من الساعة 8.30 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً

رقم ويسترن يونيون مصر الإسكندرية

يوجد العديد من فروع ويسترن يونيون المنتشرة في الإسكندرية، وهذه الفروع كالتالي

فرع طلعت حرب

العنوان – 23 شارع طلعت حرب – الإسكندرية.

رقم الهاتف – 034878571

ساعات العمل من الساعة 8.30 صباحاً حتى الساعة 7.30 مساءً ما عدا يومي الجمعة والسبت.

الخدمات المتاحة جميع الخدمات.

رقم فرع القنصلية الإيطالية الغربية نيون

العنوان – 25 شارع الجيش – محطة الرمل – الإسكندرية.

رقم الهاتف – 034871200

ساعات العمل من الساعة 8.30 صباحاً حتى الساعة 7.30 مساءً ما عدا يومي الجمعة والسبت.

الخدمات المتاحة جميع الخدمات.

فرع سيسوستريس

العنوان – 16 شارع صلاح سالم.

رقم الهاتف – 034871200

ساعات العمل من الساعة 8.30 صباحًا حتى 2 ظهرًا ما عدا يومي الجمعة والسبت.

الخدمات المتاحة جميع الخدمات.

رقم ويسترن يونيون بنها

هناك العديد من الأرقام التي تنتمي إلى عدد من الفروع في مدينة بنها يمكن من خلالها الاستفادة من خدمة ويسترن يونيون

فرع ويسترن يونيون بنها

رقم الهاتف 0132335455

العنوان مبنى جمعية تحسين الصحة، شارع فريد ندى، بنها، القليوبية، بنها، القليوبية، مصر

ساعات العمل مفتوح 24 ساعة كل يوم من أيام الأسبوع.

رقم ويسترن يونيون مصر الموحد

رقم ويسترن يونيون الموحد داخل جمهورية مصر العربية هو 19190 ويمكن الاتصال به من أي محافظة في مصر.

يمكنك من خلاله الاستعلام عن جميع فروع الشركة داخل جمهورية مصر العربية.

وتحدث إلى أحد ممثلي خدمة العملاء عن طريق الصوت لحل جميع مشاكلك.

يمكنك أيضًا معرفة أقرب فرع ويسترن يونيون إليك.

الى هنا انتهى مقالنا الذي كان يتحدث في هذه الفترة عن شركة التحويل المالي الاشهر في العالم وكيف وهي تعتبر من كبار الشركات العالمية التي يستخدم خدماتها الكثير من الناس في انحاء المعمورة العرب اليوم يقدم مقالا وعنوانه فروع ويسترن يونيون في مصر نسأل الله لكم التوفيق في كل الامور والسداد .