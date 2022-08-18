فريدة سيف النصر بغضب ليه بتستهدفونا وكأن فِيْ ثأر بلا أسباب

نددت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر بالهجوم على الفنانين، مشيرة إلَّى أن لهم دورًا قويًا فِيْ المجتمع، ويوفرون دخلًا لنحو 14 مليون شخص بينهم عاملة مسلسل وكاتبة ومخرجة وغيرهم، معربة عَنّْ استغرابها من … التعليقات السلبية التي تلقتها النجوم عبر مواقع التواصل.

وقال سيف النصر فِيْ رسالته التي كتبها على حسابه بموقع فِيْسبوك أنا مستاء منا جميعًا .. المصريون أحلى بكثير ولطفًا وأكثر موهبة من ذلك بكثير، بالذكاء والكرم والذوق الرفِيْع. ماذا حدث لماذا نختبئ خلف الشاشات ونذبح أعَنّْاقنا لا نعرف الفرق بين الجد والهزار، الكل يريد أن يختنق بكل منهم … ما هذا، كل يوم يعاملونك مثل بوش أو حسب الفائدة.

وأضافت الممثلة المصرية “ما يتشبث به الناس بالفنانين، كأنهم فِيْ تار بلا سبب، هذا عاجز، وهذه كرماشت، وغيرت دينها، وهذا دمها، وهُو كبير فِيْ السن، لكنه يغني، وهذا يرقص الكونجرس، وهذا جرف، وروحي ميتة بما فِيْه الكفاية … ماذا لديك فِيْ ماذا محمل الجد .. هؤلاء الناس ليسوا سعداء بعملهم لفترات من الزمن حسنًا، لا، أنت لا تحب ذلك لأن شخصًا آخر يحبه.

وتابع “ما رأيك فِيْ خطة لهدم فناني القوة الناعمة، الذين فتحوا منازل 14 مليون مخيل، كل المهن تعمل معَنّْا تحت أيديهم كعمال، ولكل منهم أسرة وزوجة وأطفال، وفِيْ أولئك الذين لديهم أطفال ولديهم منازل مفتوحة، كافحوا من أجل الأمل. عدد البلد يأكل القوت، يقرأ المسلسل أن الناس الذين لديهم عمال فِيْ العمل، كفى من هذا فِيْ الفن، الوحش انتقده بأدب وشجعه اللطف، لكنهم سخروا من فنانين عظماء، حسناً بالمناسبة، أعلم أنهم لجان تستهدف الفن المصري، والفن بشكل عام ليس عربي يسكب هنا .. أه ماذا قرروا .. سنشتم من خلف الشاشة ولن نعطي نصيحة حلوة يا باشا ” .

ومؤخرا أدلت الفنانة فريدة سيف النصر بتصريحات مثيرة للجدل حول حياتها الفنية والمشاهد التي تعيشها بعيدًا عَنّْ الأضواء، خاصة فِيْما يتعلق بعلاقتها بوالدتها التي توفِيْت مؤخرًا إثر إصابتها بالسرطان، وحديثها عَنّْ فترة حياتها. لبس الحجاب.

وأكدت فريدة سيف النصر، فِيْ مقابلة تلفزيونية، رفضها للتجاوزات الإعلامية من قبل البعض منهم، قائلة “مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جنون الناس وكبرت، ولا بد لي من تخطيهم جميعا”. ، لأنني نموذج يحتذى به لمن هم أصغر منا “.

وانتقد بشكل غير مباشر بعض الفنانين الذين يتبنون الجرأة فِيْ لباسهم ومظهرهم، قائلاً “الشغل الشاغل لدى البعض هُو تقديم أشياء غريبة، سواء بالملابس الخاطئة أو بأسلوب غير لائق”.

كَمْا قالت الفنانة “لدي جراحو تجميل، أصدقائي قدموا لي عمليات تجميل ورفضت، لأن خلق الله أجمل من أي خلق”.

ولم تكبح دموعها وهِيْ تتحدث عَنّْ والدتها الراحلة، قائلة إنها فِيْ أغلب الأحيان تتذكر أغاني والدتها لها، وتوجه الفنانة المصرية رسالة للجمهُور مفادها أن عليها أن تقضي معظم وقتها مع أمهاتها. . ، لأنه يشعر أنه لم يمضِ معها وقتًا كافِيًْا فِيْ أيامه الأخيرة، بسبب قلقه من تصوير مسلسل “موسى”. مع محمد رمضان خلال موسم رمضان قبل آخرها، وقال إنه كان يطلب منهم فِيْ التصوير أن يأخذوا ذلك فِيْ الحسبان للبقاء مع والدته.