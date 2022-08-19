دافعت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر عَنّْ رد الفنان محمد رمضان، بعد اتهامها بفِيْديو “خادش”، كَمْا اتهمتها بنشر التحرش والعَنّْف من خلال أعمالها.

قال سيف النصر “بقي محمد رمضان هُو الذي ينشط الجيل، ونحن شبابنا نفتري الأجيال كَمْا هِيْ.

وأضاف فِيْ حديث لـ “كايرو 24” أنه لا يجب محاربة محمد رمضان فحسب، بل يجب محاربة محمد سعد ومحمد هنيدي وهاني رمزي أيضًا، وعلق قائلاً “اجعلهم فِيْ المنزل”.

وعبر عَنّْ استيائه من تجاهل النجوم الكبار وإخراجهم من العمل، قائلا “على الأسماء الكبيرة التي لا تصلح مثل خالد زكي وأحمد عبد العزيز وعبد العزيز مخيون، يعَنّْي ماذا يفعلون ويقولون، رغم أن أسمائهم كانت مضيئة “.

وبشأن الاعتداء الذي تعرض له محمد رمضان بعد أن دافع عَنّْ نفسه بعد بث مقطع فِيْديو يُفترض أنه تم اختراقه منسوب إليه، علقت فريدة سيف النصر “رد محمد رمضان هُو أقل الواجب، إذا لم يرد بهذه الطريقة، لا. ستبقى فِيْ رجل هذا ابن بلد ليس من الزمالك وظهرت عين أبيه. مهذب جدًا فِيْ رده، هاجمني كَمْا تريد، لكنك تحدثت برأيي، لقد جننتك، مضيفًا لقد كان مفاجئًا للأشخاص الذين صدقوا الفِيْديو المنتشر، على الرغم من أن جميع سكان أسوان والأفارقة بدوا مثل هُو – هِيْ. لكن إجابته هِيْ الرجولة “.

يأتي ذلك أيضًا بعد أن استنكرت الفنانة المصرية الهجوم على الفنانين، مشيرة إلَّى أن لهم دورًا قويًا فِيْ المجتمع، وتدر دخلاً لنحو 14 مليون شخص، بينهم عامل مسلسل وكاتب ومخرج وغيرهم، معربة عَنّْ استغرابها من السلبية. . التعليقات التي تلقاها النجوم عبر مواقع التواصل.

وقال سيف النصر فِيْ رسالته التي كتبها على حسابه بموقع فِيْسبوك أنا مستاء منا جميعًا .. المصريون أحلى بكثير ولطفًا وأكثر موهبة من ذلك بكثير، بالذكاء والكرم والذوق الرفِيْع. ماذا حدث لماذا نختبئ خلف الشاشات ونذبح أعَنّْاقنا لا نعرف الفرق بين الجد والهزار، الكل يريد أن يختنق بكل منهم … ما هذا، كل يوم يعاملونك مثل بوش أو حسب الفائدة.

وأضافت الممثلة المصرية “ما يتشبث به الناس بالفنانين كأنه فِيْ تار بلا سبب، هذا عاجز، وهذه كرماشت، وغيرت دينها، وهذا دمها، وهُو شيخ، إلا هُو. تغني، وهذا هُو الرقص المؤتمر، وهذا جرف، وروحي ميتة بما فِيْه الكفاية … ماذا لديك فِيْ ماذا محمل الجد .. هؤلاء الناس ليسوا سعداء بعملهم لفترات من الزمن حسنًا، لا، أنت لا تحب ذلك لأن شخصًا آخر يحبه.

وتابع “ما رأيك فِيْ خطة لهدم فناني القوة الناعمة، الذين فتحوا منازل 14 مليون مخيل، كل المهن تعمل معَنّْا تحت أيديهم كعمال، ولكل منهم أسرة وزوجة وأطفال، وفِيْ أولئك الذين لديهم أطفال ولديهم منازل مفتوحة، كافحوا من أجل الأمل، عدد البلد يأكل معيشتهم، اقرأ هذه السلسلة، اكتب الأشخاص الذين لديهم عمال فِيْ العمل، كفى من هذا فِيْ الفن،

انتقده الوحش بأدب، وهتف له الطيبون، لكن الفنانين العظماء سخروا منه. لماذا ا أقصد بالمناسبة أنا أعلم أنها لجان تستهدف الفن المصري، والفن بشكل عام ليس عربي. .