فريدة سيف النصر ترد على جدل تغيير لون شعرها

فاجأت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر جمهُورها بتغيير لون شعرها بعد أن تعودت على ظهُورها باللون الأسود، ليحل محله اللون الأصفر، الأمر الذي جعل البعض يعتقد أنه بسبب وظيفة جديدة، بعد إعلانها عَنّْ مشاركتها فِيْ مسلسل “العمدة” مع الفنان محمد رمضان.

لكن “سيف النصر” كان له رأي مختلف، حيث قال فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم” “لا أفهم لماذا كان اسمي رائجًا وظهرت مشاكل على مواقع التواصل الاجتماعي بسببي. ربما هذا بسبب استخدام الجمهُور. إلَّى لون شعري الأسود، لكنني غيرته فقط من أجل التغيير، بالنسبة لي وليس لعمل فني، شعرت بالملل وقضيت حياتي كلها بشعر أسود، لذلك قررت أن أفتح لونه أمام الله “.

شاركت الفنانة المصرية الجمهُور بصور لها من داخل صالون تجميل اثناء تغيير لون شعرها قائلة “الله يحفظك لا تخاف هذه مرحلة اخراج اللون الاسود وانا انا. قص شعري عَنّْد الدولي ابراهِيْم حسن أردت أن أريكَمْ إياه وبعد أن انتهِيْت من اللون الجديد وصبغت نيو لوك ومشطت شعري أريدك. اللون .. لقد غيرت أصلي. شعرت بالملل، وبالمناسبة، بدون مكياج، إذا لم تعجبك، تصاب المرأة بالجنون عَنّْدما تكبر.

وأثار تصفِيْفة الشعر ردود فعل واسعة، حيث كتبت لها متابعة “لقد أحرق شعره ولم يصبغ شعره”. وأضافت أخرى “أحلى ما فِيْها هُو شعرها الأسود الكثيف”.

كَمْا قال فِيْ تعليق لأحد المتابعين “لماذا تسخر منك الناس وأنت فِيْ هذا العمر”. وتبعها آخر “دور جديد يمكن أن تلعبه شيرين ست الفنانة المحترمة والموهُوبة … ناصين عَنّْدما خانتها، وتحديداً لمسلسل وحيد حامد”.

أيضًا، “افعل ما تريد، بعيدًا عَنّْ الصور ووسائل التواصل الاجتماعي، لأنك ستتعرض للتنمر (وهُو أمر غير مقبول) وستكون مستاءً.”

فريدة سيف النصر تشارك مع محمد رمضان

كانت فريدة سيف النصر قد أعلنت عَنّْ مشاركتها مع النجمين محمد رمضان ومي كساب، فِيْ مسلسل “العمدة” الذي تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه فِيْ دراما رمضان 2023. .

يشار إلَّى أن آخر أعمال سيف النصر، وهُو مسلسل بعَنّْوان “رانيا وسكينة”، والذي عُرض فِيْ الموسم الماضي من رمضان 2022، وتدور أحداثه حول إطار اجتماعي كوميدي عَنّْ جريمة قتل، وضم مجموعة من الفنانين. وعلى وجه الخصوص الفنانة مي عمر وروبي وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي. محمد رضوان وتأليف محمد صلاح العزب