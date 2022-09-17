فريدة صابونجي زوجها عمرها ديانتها اهم المعلومات عنها ، فريدة صابونجي هي من أهم الممثلات التي نالت وحققت شهرة واسعة على مستوى العالم وانتشر اسمها بصوره واسعة عبر مناصرة التواصل الاجتماعي حول حقيقة وفاتها، وعرفت بالعديد من الأعمال خلال السنوات الماضية وهي من أول الممثلات في العالم واشتركت في الأفلام والمسلسلات الجزائرية وحققت فريدة صابونجي شهرة واسعة.

من هي فريدة صابونجي ويكيبيديا

فريدة صابونجي هي الفنانة جزائرية قامت ضاحية الفن الجزائري ولها شهرة واسعة وحققت الكثير من الأعمال خلال السنوات الماضية وشاركت بالعديد من المسلسلات والأفلام الفنية، وحازت على شهرة واسعة وهي من مواليد عام 1930 ويبلغ عمرها 92 عاما، فقد حققت فريدة صابونجي شهرة واسعة وتحدث الأزمات وعانت من وضعها الاقتصادي في الفترة الأخيرة وعرفت بأنها شديدة الرأي.

كم عمر فريدة صابونجي

تبلغ فريدة صابونجي جميع العمر 92 عاما وهي من مواليد عام 1930 ميلادي، فلقد حققت فريدة صابونا جيء شهر واسعة حول الجزائر خبر يدور حول وفاتها وهذا الخبر أحزن الجميع وانتشر بصوره واسعة، ومن الجديد بالذكر أن الفنانة الجزائرية فريدة صابونجي حققت شهرة واسعة من خلال المسلسلات والأفلام التي شاركت فيها.

أعمال فريدة صابونجي الفنية

قدمت فريدة صابونجي جابه العديد من الأعمال الفنية وحققت شهرة واسعة وبدأت مسيرتها الفنية عندما كانت تبلغ من العمر 13 عاما ودخلت عالم الفن في الإذاعة الوطنية عام 1947 وسجعها محيي الدين بشترزي، وقامت في الخمسينيات بالعديد من المسرحيات الكلاسيكية وقدمت أوبرا مثل أوتيلو ولطيفون، مقنعا الجحيم ودنغوال، وشاركت في العديد من المسلسلات ومن أبرزها:

مسلسل المصير عام 1989.

مسلسل وكيل الزمن عام 1999.

مسلسل دار البهجة عام 2013.

حقيقة وفاة فريدة صابونجي

تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنانة فريدة صابونجي وقالت الأنباء الأولية إن سبب وفاتها نتيجة تسرب غاز في منزلها وأكلت الفنانة فريدة صابونجي بأنها طمثت جمهورها وحبسها بأنها بخير وقد توفاه الله تعالى اليوم السبت إثر إصابتها بمرض وهي ممثلة وصانعه محتوى سينمائي ولدت في الثلاثينيات وهي معروفة من النجوم الفنية.

الفنانة فريدة صابونجي دخلت المسرح في سن مبكر وشرقت مع قائمة من النجوم الفنية وقدمت العديد من الأعمال حتى أن توفاها الله تعالى صباح اليوم.