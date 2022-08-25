فريق إنجاد يعلن عثوره على جثمان مفقود الدرب بـ جازان

أعلن فريق أنجاد للبحث والإنقاذ ؛ وعثر على جثة الدرب المفقود بمنطقة جازان بعد أن جرفتها السيول.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر “إنا لله وإنا إليه راجعون. تم العثور على المسار المفقود ميتًا من خارج الفريق. غفر الله له وسامحه وسلم عليه وألهمه”. الصبر والعزاء لأقاربهم، كل الشكر للإخوة المشاركين، وكتب الله أجرهم وجزاهم خير الجزاء “. “.

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وكان الفريق قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم عن انطلاقه للبحث عن المفقود على الطريق بمنطقة جازان.

وكتب في تغريدة “تم نقل العديد من أعضاء الفريق الآن بعد ورود بلاغ عاجل عن شخص مفقود جرفته السيول بالقرب من طريق منطقة جازان. نسأل الله السلامة للمفقودين ولحماية الإخوة المشاركين “.

تجنب الوديان والمستنقعات لوجود الحيوانات السامة

و قبل؛ وطالب المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة نجران الرائد عبد الخالق القحطاني الجميع بالابتعاد عن الوديان ومستنقعات المياه. بسبب المخاطر التي تهدد حياة الناس.

وقال القحطاني لقناة الإخبارية ننصح الجميع بالابتعاد عن مياه الأودية والمستنقعات. لأنها تحتوي على حيوانات سامة تحملها السيول.

الحيوانات السامة التي تنقلها السيول

وتابع “ينصح بالابتعاد تمامًا عن الأودية وعدم الاقتراب منها أو السباحة فيها ؛ ولتجنب المستنقعات والمسابح والبرك المتكونة من الأمطار الغزيرة، حذر أيضًا من السباحة في هذه الأماكن التي يمكن أن تحتوي على رواسب يمكن أن تحبس الناس.