فريق صناعة السياحة السعودية الأقوى عالميًا

قالت شبكة السياحة العالمية، إن فريق صناعة السياحة السعودية، الذي أطلق عليه اسم فريق الأحلام، هو المحرك العالمي الجديد في السياحة العالمية، ويتألف من وزير السياحة أحمد الخطيب، وجلوريا جيفارا، المستشار الرائد.

احمد الخطيب .. 25 عاما من الخبرة

ووصف تقرير شبكة السياحة العالمية أحمد الخطيب بأنه من الرواد في مجال السياحة عالميا. بالإضافة إلى خبرته التي تزيد عن 25 عامًا في مجال الاستثمار والخدمات المالية، فإنه يمتلك مهارات قيادية تمكنه من تحقيق رؤى مستقبلية بكفاءة وفعالية.

جلوريا جيفارا … أقوى امرأة في السياحة العالمية

شغلت جلوريا جيفارا منصب وزيرة السياحة في موطنها المكسيك، وانضمت إلى المجلس العالمي للسفر والسياحة في لندن كرئيس تنفيذي ورئيس، وتلقت عرضًا في مايو 2022 للذهاب إلى المملكة العربية السعودية، وكان يُنظر إليها على أنها أقوى امرأة في العالم. السياحة العالمية في ذلك الوقت.

وتابع التقرير عندما عملت جلوريا في المملكة، تبين أنها أصبحت أقوى من ذي قبل، فهي من النساء القلائل اللائي شغلن منصبًا مهمًا في هذا المجال في المملكة، وتعيينها على عاتقها. بالنسبة لها الخطيب كان تصريحًا للمجتمع العالمي أن المملكة تريد أن تصبح مجتمعًا أكثر شفافية. .

نمو السياحة في السعودية

قال تقرير شبكة السياحة العالمية تستضيف المملكة العربية السعودية الآن مركزًا إقليميًا لمنظمة السياحة العالمية، وشكلت مجموعة عمل تعمل بفعالية مما يمنحها نفوذًا على القطاع الخاص الأكبر في مجال السياحة.

وتابع التقرير إن المملكة الآن هي نقطة جذب بلا منازع للسياحة العالمية وتحاول أن تظهر للعالم جواهرها الخفية، وهذه فرصة مثيرة ورائعة للعالم خاصة أن قطاع السياحة يمر بمرحلة انتقالية بعد فترة Covid-19.

واختتم التقرير بالقول إن الكثير من الإثارة تأتي من المملكة لأنها تتحرك بسرعة بخطوات واثقة إلى الأمام، ولا يوجد حد لما يمكن أن يفعله الاقتصاد السعودي القوي الذي يبلغ تريليون دولار هذا العام.