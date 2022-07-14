فريق طبي بمكة ينهي معاناة حاجة إندونيسية من ورم في عنق الرحم

وأوضحت وزارة الصحة، أن فريقا طبيا من مستشفى الأم والطفل عضو تكتل مكة الصحي أجرى عملية جراحية طارئة استغرقت ساعة ونصف. لإزالة ورم ضخم تسبب بنزيف حاد لدى سيدة إندونيسية تبلغ من العمر 47 عامًا.

نزيف شديد

وأضاف أنه تم نقل المريضة إلى غرفة الطوارئ وهي تعاني من نزيف غزير، وبعد إجراء الفحوصات المقابلة تبين أنها مصابة بورم في عنق الرحم وفقر دم يبلغ 6 جرامات، لذلك تقرر على الفور ضرورة علاج الورم. مستأصل. إزالتها على وجه السرعة.

تدخل جراحي

وأفادت أن الورم يتدلى خارج المهبل، بحجم 10 × 15 سم ووزنه 1 كجم، وهو سبب نزيف حاد، طيب الحمد لله.