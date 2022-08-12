فريق متخصص لتنفيذ الصيانة الدورية لـ الحجر الأسود

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، أعمال صيانة دورية على الحجر الأسود.

فريق فني متخصص

وأوضح سعد بن محمد المحيميد، نائب الرئيس ونائب الأمين لشؤون المسجد الحرام، أن الوكالة تشرف على أعمال الكعبة المشرفة والعناصر ذات الصلة بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الرئاسية المتخصصة وبعض الجهات ذات العلاقة. في المسجد الكبير، مبينا أنه يتم تنفيذه من قبل فريق فني مؤهل ومتخصص، حيث يتم تنفيذ أعمال الصيانة بأساليب حديثة ومتطورة، مع فريق فني يبحث عن أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز.

أحدث التقنيات

ولفت إلى استخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بمواصفات عالمية وأساليب متطورة وأساليب احترافية في تنفيذ أعمال الكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها.