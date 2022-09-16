فريق من صندوق النقد الدولي يزور لبنان الأسبوع المقبل.. لهذا السبب

وقال، اليوم الخميس، إن فريقا من خبرائه سيزور لبنان الأسبوع المقبل لبحث أسباب التأخير فِيْ تنفِيْذ الإصلاحات المتفق عليها والمطلوبة للحصول على قرض من الصندوق فِيْ ظل تدهُور الأوضاع المعيشية فِيْ البلاد.

وأضاف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس “نتطلع إلَّى دعم لبنان بأكبر قدر ممكن من القوة. إنه وضع صعب”.

وأضاف، بحسب رويترز، “كان هناك تقدم بطيء فِيْ تنفِيْذ بعض الإجراءات الضرورية التي نعتقد أنها ضرورية للمضي قدما فِيْ برنامج (القرض)”.

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، اليوم الخميس، إن مخاطر التراجع ما زالت تهِيْمن على التوقعات الاقتصادية العالمية، ومن المتوقع أن تنزلق بعض الدول إلَّى الركود فِيْ عام 2023، لكن من السابق لأوانه تحديد إمكانية حدوث ركود عالمي واسع النطاق. .

وقالت رايس للصحفِيْين إن كَمْية كبيرة من البيانات تشير إلَّى مزيد من فقدان الزخم فِيْ الربع الثالث، لكنه لم يخض فِيْ أي تعديلات أخرى لتوقعات صندوق النقد الدولي.

خفض صندوق النقد الدولي فِيْ يوليو توقعاته للنمو العالمي إلَّى 3.2٪ فِيْ 2022 و 2.9٪ فِيْ 2023، وسيصدر توقعات جديدة الشهر المقبل.