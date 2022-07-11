فستان كايلي جينر يخطف الأضواء فِيْ سهرتها مع ترافِيْس سكوت

شوهد الثنائي، كايلي جينر وترافِيْس سكوت، بتناغم عاطفِيْ، خلال نزهة الليلة الماضية فِيْ مطعم شهِيْر فِيْ لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

التقطت كاميرات المصورون بعض الصور للزوجين، اللذين تربطهما علاقة متقطعة، ممسكين بأيديهما، عَنّْدما غادرا المطعم الفاخر الليلة الماضية.

النجمة، كايلي جينر، لفتت الأنظار خلال تلك النزهة بفضل فستانها البرتقالي ذي الأكَمْام الطويلة، والذي برز بفضل تصميمه الملفوف، مما جعلها محط أنظار الجميع.

أكَمْلت كايلي، 24 عامًا، إطلالتها بحمل حقيبة زرقاء صغيرة، وارتداء حذاء برتقالي اللون، بينما تصفف شعرها بأسلوب مموج، لتزيين إطلالتها.

ظهر مغني الراب ترافِيْس سكوت، 31 عامًا، فِيْ سترة متعددة الألوان مع بنطال جينز أزرق فاتح، وارتدى حذاءًا رياضيًا رماديًا وأكَمْل مظهره ببعض الإكسسوارات الفضية حول رقبته، ليمنح مظهره العام لمسات عصرية أكثر حداثة.

نشرت كايلي مقطعًا قصيرًا من تلك النزهة الليلية المبكرة بعَنّْوان “The Evening Date”، وهُو مقطع عرضت فِيْه فستانها وهُو يتشبث بجسدها.

جاء هذا المقطع الذي نشرته كايلي بعد ساعات قليلة من نشر ابنتها ستورمي البالغة من العمر 4 سنوات مقطع فِيْديو لنفسها على حساب والدتها تيك توك. أرفقت Kylie على مقطع فِيْديو Stormy تعليقًا نصه، “أول فِيْديو Tik Tok من Stormy،” حيث كانت Stormy فِيْ هذا الفِيْديو تصور نفسها باستخدام مرشح الوجه المضحك.

فِيْ الفِيْديو، ظهرت Stormi فِيْ قميص بيج مخطط وأقراط ذهبية وهِيْ تبتسم للكاميرا أثناء التقاط مقطع مع مرشح الوجه المضحك الإضافِيْ.

ثم قلبت الكاميرا لتظهر والدتها، كايلي، بدون مكياج، وهِيْ تظهر بالرداء وشعرها مبلل، إلا أن ستورمي أكَمْلت الفِيْديو ونشرته بهذا الشكل.

بدت كايلي وكأنها تأكل المعكرونة وهِيْ تنظر إلَّى الكاميرا بعلامات الدهشة على وجهها، وهِيْ متأكدة من أن ابنتها الصغيرة قادرة بالفعل على صنع وإعداد الفِيْديوهات، وهُو ما أكده المتابعون فِيْ التعليقات، حيث أشاد الكثيرون هِيْ. قدرات ستورمي.