فسخ خطوبة ريم سامي ورجل الأعمال طارق هِيْمن

على عكس حفل خطوبتهما الصاخب، الذي أقيم فِيْ الساحل الشمالي بحضور نجوم الفن والإعلام فِيْ أغسطس من العام الماضي، أعلنت الممثلة المصرية ريم سامي ورجل الأعمال طارق همين بهدوء انفصالهما بين الطرفِيْن والعائلتين. ، بحسب تقارير إعلامية محلية عَنّْ تصريحات منسوبة إلَّى الفنانة الشابة.

وعلى الرغم من الانتشار الواسع لخبر الانفصال على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن حسابات ريم على تلك المنصات تخلو تمامًا من أي ذكر للحادث، بل إنها رفضت التعليق على خبر الانفصال.على يقين أو نفِيْ. ، وقال فِيْ بيان صحفِيْ “أنا أرفض مناقشة الأمور الشخصية”.

واعتمدت بعض المواقع على حَقيْقَة أن ريم سامي، شقيقة المخرج المصري محمد سامي، حذفت جميع الصور التي جمعتها مع صديقها السابق طارق همين، من حسابها على تطبيق إنستجرام، الذي استخدم ونشر صورها بشكل نشط. من خلالها أكثر من نصف مليون متابع.

احتفلت ريم وطارق بخطوبتهما فِيْ إحدى مدن منطقة الساحل الشمالي، بحضور عدد من نجوم الفن منهم ؛ إدوارد وماجد المصري وزوجته أحمد زاهر وزوجته هدى زاهر وأكرم حسني وهنادي مهنا والصحفِيْة بوسي شلبي، الذين نشروا العديد من الفِيْديوهات والصور لهذه المناسبة، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. .

وشهد حفل خطوبة الثنائي تفاعلًا جماهِيْريًا كبيرًا من خلال الرقص والغناء، حيث قامت مي عمر زوجة محمد سامي بمشاركة الفنان أكرم حسني، بأداء أغنية “فِيْ بوابة اليمين” التي قدمت على أنها “ديو”. مسلسل “لؤلؤ” وسط رقص رائع وتفاعل بين الجميع فِيْ الحفلة.

أفاد مصدر مقرب من المخرج محمد سامي من “العرب اليوم” أنه أقام حفلا آخر لشقيقته ريم، حيث اختارت الاحتفال بخطوبتهما لمدة يومين متتاليين، أقيم الحفل يوم الخميس 26 أغسطس الجاري بمنطقة الساحل الشمالي. .. ، وانتهى العمل يوم الجمعة 27 أغسطس فِيْ منطقة الساحل الشمالي أيضا. وقال المصدر إن تامر حسني أقام حفل الخطوبة يوم الجمعة.

يشار إلَّى أن الفنانة ريم سامي قدمت سلسلة من الأعمال الدرامية، وكانت بداية مشوارها الفني فِيْ مسلسل “ولد الغلابة” عام 2022 ومسلسل “البرنس” مع محمد رمضان عام 2022، وحققت نجاحًا كبيرًا. النجاح. فِيْ وقت عرضها. بعد ذلك شارك فِيْ مسلسل “أطفال الغرباء” مع أحمد السقا وأمير كرارة فِيْ العام التالي.