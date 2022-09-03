فسخ عقد نجم النصر.. بسبب إصابة “دمرت” مسيرته مع كرة القدم!

ويسير نادي النصر على المسار الصحيح للإعلان عَنّْ إنهاء عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات المقبلة من ظهر اليوم السبت، بحسب آخر الأخبار من الصحف.

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وكان أول فريق كرة قدم لنادي النصر، وقع صيف 2022، وبخمسة لاعبين، هم البرازيلي لويس جوستافو، والكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والإسباني ألفارو غونزاليس، والإيفواري جيسلان كونان، وعبد الرحمن غريب.

إنهاء عقد نجمة النصر. الاصابة “دمرت” مسيرته الكروية!

وأشار الإعلامي حميد القرني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن النصر بصدد إنهاء عقد النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز رسميًا.

وأوضح أن السبب يعود إلَّى الإصابة الصعبة للنجمة الأرجنتينية بيتي مارتينيز، من مباراة النصر والأهلي فِيْ موسم 2022-2022، حيث لا يزال اللاعب يعاني منها، مما يهدد مسيرته الكروية.

وشدد على أن النصر سيضطر إلَّى تنظيف منزلي اقتصاديًا، حيث إن الشاب البالغ من العمر 29 عامًا يستحق 83 مليون ريال سعودي، لذا عليهم التوصل إلَّى اتفاق رسمي بشأن ذلك.

النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز لديه عقد مع نادي النصر يستمر حتى صيف 2024.

وتجدر الإشارة إلَّى أن إنهاء عقد بيتي مارتينيز بسبب الإصابة، فِيْ حال تأكدت التقارير الطبية، يعَنّْي الفوز فِيْ التعاقد مع لاعب أجنبي جديد وتسجيله فِيْ قائمة الفريق الأول لكرة القدم.