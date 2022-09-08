فشل المفاوضات بين الأهلي ويوسف العبدلي

كشفت تقارير صحفِيْة، فِيْ الساعات الأولى من صباح الخميس، عَنّْ تطور عاجل بشأن خروج مهاجم الأهلي يوسف العبدلي من الفريق خلال موسم الصيف الحالي لميركاتو.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلَّى أن إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، على وشك توقيع مخالصة مالية مع يوسف العبدلي قبل إغلاق الانتقالات الصيفِيْة.

ينتهِيْ موسم الانتقالات الصيفِيْ فِيْ الدوري “الأصفر” فِيْ 8 سبتمبر، حيث تتطلع إدارة الأهلي الجديدة برئاسة وليد معاذ إلَّى تعزيز صفوف الفريق.

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– إلغاء تسوية مالية

وأكدت صحيفة الرياضية أن المفاوضات بين النادي الأهلي واللاعب يوسف العبدلي بشأن توقيع اتفاقية مالية توقفت نهائيا بعد أن طلب اللاعب الحصول على جميع مستحقاته المالية وبعض الإجراءات القانونية.

وتعاقد الأهلي مع المهاجم يوسف العبدلي من الاتحاد التونسي المنستير بعقد يمتد حتى صيف 2024 مع خيار تمديده لموسم آخر.

وكلفت الصفقة الأهلي 600 ألف دولار أي ما يقارب 2.25 مليون ريال سعودي، فِيْما ظهر اسم يوسف العبدلي من قبل على طاولة عدة أندية مغربية، مثل الرجاء والدفاع الجديدي.