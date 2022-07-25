فشل انضمام نجم الأهلي إلى الزمالك رغم الحصول على توقيعه

أكد الإعلامي محمد شبانة، فشل المفاوضات بين إدارة نادي الزمالك وناصر ماهر لاعب فريق المستقبل، لتشمله خلال الموسم المقبل.

وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية “حصلت إدارة الزمالك على التعاقد مع ناصر ماهر لاعب من فريق المستقبل، للانضمام إليه اعتبارًا من الموسم المقبل، وحصلت على موافقة اللاعب بكافة التفاصيل”.

وشدد على أن “المفاوضات فشلت بسبب رفض المستقبل إسقاط اللاعب، مما أدى إلى تجميد الصفقة وعودة عقود اللاعب في الفترة الماضية”.

وختم “أمنية الزمالك جاءت لتشمل ناصر ماهر لتعويض رحيل الفريق الموسم المقبل بقيادة أشرف بن شرقي”.

واصل فريق الزمالك الأول لكرة القدم انتصاراته في الدوري المصري الممتاز، بفوز مهم وثمين على حساب سموحة الإسكندرية بهدفين نظيفين.

وتغلب الزمالك على سموحة بهدفين نظيفين سجلهما أحمد سيد زيزو ​​وسيف الدين الجزيري في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 من الدوري الممتاز.

وأحرز أحمد سيد زيزو ​​الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 34 من المباراة ثم أضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في الدقيقة 47 من المباراة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 60 نقطة في صدارة جدول الدوري الممتاز.