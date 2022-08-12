فصلوا الأجهزة عَنّْها.. آن هِيْش تفارق الحياة بعد أسبوع من تعرضها لحادث مروّع

توفِيْت الممثلة الأمريكية آن هِيْشي عَنّْ عمر يناهز 53 عاما، الجمعة، بعد أسبوع من دخولها المستشفى بعد إصابتها بجروح خطيرة فِيْ حادث سير مروّع.

وأكدت أسرة حيش نبأ وفاته، بعد أن أعلنت فِيْ وقت سابق أنه أزال أجهزة دعم الحياة، بحسب “الجارديان” و “ديلي ميل”.

وقال متحدث باسم عائلة آن فِيْ بيان “فقدنا اليوم ضوءًا ساطعًا وروحًا طيبة وسعيدة وأمًا محبة وصديقًا مخلصًا”.

وأضاف “سنفتقد آن بشدة، لكنها تعيش من خلال طفليها الجميلين، وعملها الإبداعي ودعوتها الشغوفة. ستظل شجاعته موجودة دائمًا وستمثل حقيقته، وسيكون لنشر رسالته عَنّْ الحب والقبول تأثير دائم “.

قال ممثل العائلة “هِيْئة تحرير الشام ماتت قانونيًا بموجب قانون كاليفورنيا، لكن قلبها لا يزال ينبض ولم يتم إخراجها من أجهزة دعم الحياة للسماح لمؤسسة OneLegacy بالوقت الكافِيْ للعثور على المستفِيْدين المطابقين.”

وتأتي وفاة هِيْتش بعد أسبوع من اصطدام سيارتها بمنزل فِيْ حي مار فِيْستا بلوس أنجلوس، مما أدى إلَّى تدمير المنزل والممثلة فِيْ حالة حرجة فِيْ 5 أغسطس.

قال رجال الإطفاء إنها كانت تتحدث إليهم عَنّْدما أخرجوها من تحت الأنقاض ونقلوها إلَّى المستشفى.

لكن الممثلة الأمريكية فقدت وعيها بعد فترة وجيزة. فِيْ 8 أغسطس، نشر الممثلون تحديثًا يؤكد أن آن هِيْشي كانت فِيْ “حالة حرجة للغاية” وسقطت فِيْ غيبوبة.

وقالت الشرطة إن هِيْش، التي تعاني من الإدمان، كانت مرتفعة فِيْ تعاطي الكوكايين أثناء القيادة وتعرضت لإصابات خطيرة.

قبل ساعات من وفاتها، قالت صديقة لـ Hitch’s “نريد أن نشكر الجميع على تمنياتهم الطيبة ودعواتهم من أجل شفاء آن. كَمْا نشكر الموظفِيْن المتفانين والممرضات الرائعين الذين رعاوها فِيْ مركز Grossman Burn فِيْ مستشفى West Hills. “. لسوء الحظ، بسبب الحادث الذي تعرضت له، عانت آن هِيْش من إصابة شديدة فِيْ الدماغ بسبب نقص الأكسجين ولا يُتوقع أن تنجو “.

الجدير بالذكر أن آن هِيْش كانت قد برزت كنجمة فِيْ هُوليوود فِيْ أوائل التسعينيات من القرن الماضي، حيث لعبت دور البطولة فِيْ العديد من الأفلام الشهِيْرة والنجوم الساطعة المعاكسين، مثل هاريسون فورد فِيْ فِيْلم Six Days و Seven Nights و Volcano Opposite. تومي لي جونز ودوني براسكو مع آل باتشينو وجوني ديب، وهز الكلب مع روبرت دي نيرو.

كَمْا أن أهم موسم فني لـ Anne Heche كان عَنّْدما تجسد عام 1998 دور “Marion Crane” فِيْ الفِيْلم الكلاسيكي للممثلة الستينيات من القرن الماضي “Psycho” للمخرج ألفريد هِيْتشكوك.