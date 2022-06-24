فضاء التلميذ المعدل 2022 لاستخراج نتائج الامتحانات الثلاثي الثالث بطاقات الأعداد

متوسط ​​مساحة الطالب 2022 تعتبر نتائج الامتحانات من بين الروابط التي يبحث عنها الطلاب في تونس للحصول على النتائج من خلال مساحة الطلاب. أقيمت الامتحانات في منتصف شهر مايو الماضي ، والآن يرغب جميع الطلاب في الحصول على متوسط ​​نتائج التلميذ للثلاثية ، ويمكنهم الحصول عليها مباشرة عن طريق الدخول إلى رابط موقع مساحة الطلاب الرقمية للمدارس الابتدائية ، بالإضافة إلى ذلك أعلنت منصة مدرستي التابعة لوزارة التربية والتعليم التونسية أنه تم الإعلان عن فتح فضاء ولي الأمر لعرض البطاقات الرقمية عبر المدرسة ولكن تم فتح الموقع في الساعة الثامنة صباحا فقط وبعد ذلك تم إغلاقه . يمكن الحصول على نتائج اختبار مساحة الطلاب مباشرة بمجرد توفرها على موقع Eleves.education.tn.

متوسط ​​مساحة الطالب 2022

يستفسر الطلاب وأولياء الأمور عن مساحة الطلاب المعدلة 2022 للحصول على نتائج الثلاثي الثالث ، وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم التونسية يمكن الاطلاع على نتائج الامتحانات عبر نتائج امتحان مساحة الطالبلكن لا بد من التنويه بشيء مهم تم الإعلان عنه عبر منصة المدارس وهو أن الموقع تم افتتاحه بتاريخ 06-24-2022 وإغلاقه مرة أخرى لعدم جاهزية بعض النتائج ، ويتم الاستعلام من خلال الموقع الرقمي. الفضاء باتباع ما يلي:

أولاً: تسجيل الدخول إلى موقع رقمي للفضاء لرؤية نتائج الثلاثي الثالث ثانيًا: يجب على ولي أمر الطالب النقر على نتائج الاختبار لاستخراج المعدل لأي مرحلة يقوم بإنشاء حساب جديد على الموقع عن طريق كتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف يقوم بتسجيل المعلومات الشخصية المطلوبة ، وبعد ذلك سيتم إرسال رمز إلى هاتفه. ثم اضغط على الزر لعرض نتائج امتحانات الفصل الثالث.

نتائج امتحان مساحة الطالب

تم إغلاق موقع فضاء الطلاب مؤخرًا ولم يتمكن الطلاب من دخوله بعد إجراء الاختبارات في الأيام القليلة الماضية. لكنه افتتح اليوم الجمعة ، الساعة الثامنة صباحا ، في الرابع والعشرين من يونيو. لكن الطلاب فوجئوا بإغلاق برنامج Eleves.education.tn من جديد ، ووفقًا لما ذكرته منصة مدرستي التونسية ، فإنه سيفتح مجددًا بعد أن تصبح جميع النتائج جاهزة قريبًا.

يمكن للطلاب في تونس ، سواء كانوا في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية ، الحصول على النتائج من خلال مساحة ولي الأمر. سواء كان المتوسط ​​السنوي أو متوسط ​​الفصول الأول والثاني والثالث ، فمن الممكن أيضًا استخراج بطاقة الأرقام. هذا الموقع يوفر الوقت والجهد للجميع ، وقد شهد هذا العام عودة دراسات الحضور في المدارس. لكن لا تزال هناك إجراءات احترازية يجب اتباعها لضمان سلامة الجميع.

هنا وصلنا الى نهاية المادة المعدلة لفضاء الطلاب 2022 وهو موضوع هام قيد المناقشة حاليا في تونس لمن يرغب في الحصول على متوسط ​​ونتائج الامتحانات من خلال رابط مدارس الفضاء الطلابية نتائج الامتحانات. الثلاثي الثالث.