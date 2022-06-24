فضاء التلميذ نتائج الامتحانات موقع فضاء أولياء التلاميذ الرقمي وزارة التربية التونسية

نتائج امتحان مساحة الطلاب ، هو موقع إلكتروني تم تطويره من قبل وزارة التربية والتعليم التونسية ويمكن من خلاله استخراج المتوسط ​​السنوي وكذلك متوسط ​​الفصل الثالث لجميع مراحل العام الدراسي الحالي. لا يزال البحث جاريًا عن رابط إلى موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية في تونس لاستخراج بطاقات الأرقام ، وهذا بطريقة إلكترونية فقط. بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تقويم الامتحانات المدرسية التي جرت منذ أكثر من أسبوعين ، وذكرت أنه سيتم نشر نتائج الطلاب في البداية. من تاريخ 21 يونيو تم تفعيل هذا الموقع حتى يتم رفع نتائج الامتحانات الرقمية للمدارس على eleves.education.tn ، ومن خلال مقالتنا على موقع Read News سنتحدث عن تفاصيل موضوع دخول موقع الفضاء الطلابي المعدل تونس.

نتائج امتحان مساحة الطالب

بعد انتهاء الاختبارات ، يبحث الطلاب عن مساحة الطلاب الرقمية للاختبارات لاستخراج نتائجهم بعد الموافقة عليها رسميًا. وسيتمكن الجميع من الحصول عليها متوسط ​​نتائج مساحة الطالب وسرعان ما أُجريت الامتحانات الرسمية في منتصف شهر مايو. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة سعياً من الوزارة لاجتياز الامتحانات ، ويتم عرض النتائج تدريجياً في المدارس المعنية بعرض النتائج.

متوسط ​​نتائج مساحة الطالب

قامت وزارة التربية والتعليم في تونس بتفعيل رابط نتائج مساحة الطلاب المعدلة ، وسيتمكن الطلاب من معرفة نتائج الامتحانات من خلال الدخول إلى مساحة الطلاب المعدلة. وزارة التربية والتعليم التونسية باتباع الخطوات التالية:

أولاً ، يجب على الطالب إدخال ارتباط مساحة الطالب الرقمية على شبكة الانترنت

ثانيًا: في الخطوة التالية يجب عليه الضغط على خيار نتائج الامتحانات للمدارس بمختلف المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية

ثالثًا: يمكن لولي الأمر إنشاء حساب خاص به على رابط نتائج tn وكتابة جميع المعلومات المطلوبة مثل البريد الإلكتروني ورقم الجوال

رابعًا: يكتب باقي المعلومات المطلوبة ، وينتظر وصول الرمز السري على هاتفه ، ثم يضعه في الصندوق المخصص له.

خامساً: يضغط على خانة النتائج للاختبارات الثلاثية وتظهر كل التفاصيل التي يبحث عنها.

وكانت منصة مدرستي التونسية قد أعلنت في وقت سابق عن افتتاح فضاء ولي الأمر رسميًا يوم الجمعة الرابع والعشرين من يونيو الجاري. لا يزال التلاميذ وأولياء الأمور يبحثون عن الرابط بشكل مستمر من أجل الحصول على المعدل السنوي الذي يحصل عليه كل واحد منهم. بالإضافة إلى بطاقة الأرقام للثلاثي الأول والثاني والأخير أيضًا. تم فتح الموقع في الساعة الثامنة صباحًا ، لكنه أغلق مرة أخرى ، والسبب يعود إلى عدم استكمال تحميل كافة الأسعار.

بهذا نختتم المقال الذي قدمنا ​​فيه لكم موضوع فضاء الطالب ، نتائج الامتحانات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم التونسية خصيصاً لعرض نتائج الامتحانات للمدارس في تونس.