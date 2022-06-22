فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1443 والأعمال المستحبة ويوم الوقوف بعرفة

فضل صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 2022 ، يستعد كثير من المسلمين لصيام العشر الأوائل من ذي الحجة ، لما لها من فضل كبير وأجر عظيم. ويصل للمسلمين في كل البلاد العربية والإسلامية ويجلب الفرح والفرح والسعادة لقلوبهم. لهذه الأيام فضيلة تختلف عن باقي الأيام والسنة ، وسنشرح لك فضل العشر الأوائل من ذي الحجة 2022.

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

في العشر الأوائل من ذي الحجة يجتهد المسلمون في العمل الصالح ، ومن أهم وأعظم الأعمال في هذه الأيام الصوم. قال تعالى في الحديث الشريف: (كل عمل لابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجره). [متفق عليه].

ميز النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة من العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ، وشرح فضل صيام يوم عرفة قائلاً: النبي صلى الله عليه وسلم. صوم الله عليه وسلم ، حدد صيام يوم عرفة من العشر من ذي الحجة باهتمام أكبر ، حيث أوضح فضل الصيام فقال: (صيام يوم عرفات أرجو. التي يكفرها الله عن السنة التي قبلها والسنة التي تليها). [رواه مسلم].

يجوز للمسلمين صيام تسعة أيام من ذي الحجة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولي الأعمال الصالحة فيها ، ويستحب صيام العشر مما روى الإمام. قال النووي: “ يستحب صيامهم بشدة ، فقد نهى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن صيام أول أيام عيد الأضحى والفطر. لأنه في هذا اليوم فرح عظيم لجميع المسلمين.

الأعمال المرغوبة في العشر الأوائل من ذي الحجة 2022

شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أيام الدنيا: فأمر جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: “إن فضل أيام الدنيا هي العشر – أي عشر ذي الحجة”. مثلهم في سبيل الله ماعدا الرجل المغطى بالتراب وجهه.) [رواه البزار وابن حبان وصححه الألباني] يوم عرفة: ويوم عرفة هو يوم الحج الأعظم ، ويوم مغفرة الذنوب ، ويوم التحرر من النيران ، وإن لم يكن في العشر ذي الحجة إلا. كان يكفيها يوم عرفات أيضا. الحاج عرفة) أن هناك يوم النحر: وهو أفضل أيام السنة عند بعض العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: (أعظم أيام عند الله يوم النحر ثم يوم القيامة). [رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني].

المستحوبات في عشر ذي الحجة

– أداء مناسك الحج والعمرة ، وهما من أفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة ، ومن يسّره الله عليه أن يحج بيته أو يؤد العمرة على أكمل وجه أجره. هي الجنة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور لا أجر إلا الجنة”. [متفق عليه]. الصوم: وهو من الأعمال الصالحة ، ومن أفضلها ، وقد أضافه الله على نفسه لعظمة قامته ، وعلو قامته. قال سبحانه في الحديث القدسي: (كل عمل لابن آدم له إلا الصيام ، فهو لي وأنا أجره). [متفق عليه]. الصلاة: من أعظم الأعمال وأجودها ، ولهذا يجب على المسلم أن يثابر عليها في أوقاتها مع الجماعة ، ويلزمه كثرة النوازل في هذه الأيام ، فهي كذلك. من أفضل العبادات ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما يرويه عن ربه: (وما زال خادمي يقترب مني بنوافل حتى أحبه. [رواه البخاري]. والتكبير والحمد والثناء والذكر: قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا أيام. أعظم عند الله ولا أحب أن أعمل عليها أكثر من هذه الأيام العشر فاكثري فيها التهليل والتكبير والتسبيح. [رواه أحمد]. قال البخاري ك.: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في الأيام العشر يكبر والناس يكبرون بالتكبير. وقال: كان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد في التكبير ، وكان أهل الأسواق يكبرون حتى يرتجف منى. كان ابن عمر ينشأ في منى في تلك الأيام ، خلف الصلاة ، على فراشه ، وفي خيامه وجلساته وتمشية كل تلك الأيام. الصدقة: وهي من جملة الحسنات التي يستحب للمسلم أن يكثر منها في هذه الأيام ، وقد حثها الله على ذلك وقال: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتيكم. يوم لا مساومة فيه ولا صداقة ولا شفاعة فيه الكفار هم الظالمون). [البقرة:254]وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة لا تنقص المال. [رواه مسلم].

الجدير بالذكر أن أول أيام عيد الأضحى سيكون في العاشر من شهر ذي الحجة ، بحيث يكون التاسع هو يوم عرفة ، ويحتفل المسلمون حول العالم بهذه المناسبة السعيدة في مختلف العرب والعالم. الدول الأجنبية.