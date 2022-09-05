فيديو فضيحة ادريس الروخ وسارة برليس كامل، انتشر الفترة الأخيرة فيديو فاضح عبر منصات التواصل الإجتماعي للفنان ادريس الروخ وسارة برليس، ويرجع ذلك الى تسريب بعض مقاطع الفيديو من فيلم قديم ليتم نبشه من جديد مما تسبب غضب كبير وواسع من قبل رواد السوشيال ميديا، مما طالب الكثير بحذف الفيديو والذي يحتوي على مقاطع جنسية غير لائقة ومخلة بالآداب، ومحاسبة كل ما تم نشره وترويجه.
فضيحة ادريس الروخ وسارة برليس
انتشر مقطع فيديو فاضح عبر منصات التواصل الإجتماعي، والذي يضم فضيحة ادريس الروخ وسارة برليس ما لاحظ الكثير بان مقطع الفيديو مأخوذ من فيلم Bon Anne.والذي تم نشره عام 2017، والذي يحتوي على بعض المقاطع الغير أخلاقية، مما قام شخص بتفعيل هاشتاق “فضيحة سارة بيرليس، حيث تمت المطالبة بحذف الفيلم قبل نشره بشكل واسع عبر السوشيال ميديا ويسبب الكثير من المشاكل.
من هي سارة برليس ويكيبيديا
تعد سارة برليس أحدى الشخصيات المشهورة والمعروفة في المغرب العربي، تعيش في عائلتها في مدينة ملقا، درست الطب ولكن لم تستمر طويلا حتى تنتقل الى مدرسة فلوران وهي خاصة بتعليم المسرح، حيث تخرج من المدرسة وشاركت في أول عمل لها عام 2015، وهو فيلم Never let go ، كما وكان له سبب كبير في نجاحها في العمل الفني، وقد حاز الفيلم على جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان عام 2018م.
فيديو فضيحة ادريس الروخ وسارة برليس كامل
انتشر فيديو فضيحة ادريس الروخ وسارة برليس بشكل واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث يحتوي الفيديو على بعض المقاطع الفاضحة جدا والخادشة بالحياة، وتبين بعد ذلك بأن مقطع الفيديو مأخوذ من فيلم بون اون والذي تم عرضه عام 2017، والذي أثار جدل واسع في الوسط الفني.
انتشر فيديو فضيحة ادريس الروخ وسارة برليس عبر السوشيال ميديا، وحقق نسبة كبيرة من المشاهدات، وتبين أن الفيديو قديم جدا ومقطوع من فيلم تم إنتاجه عام 2017، وطالب الكثير بحذف الفيديو قبل نشره بشكل واسع في الساحة الفنية.