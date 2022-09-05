فيديو فضيحة ادريس الروخ وسارة برليس كامل، انتشر الفترة الأخيرة فيديو فاضح عبر منصات التواصل الإجتماعي للفنان ادريس الروخ وسارة برليس، ويرجع ذلك الى تسريب بعض مقاطع الفيديو من فيلم قديم ليتم نبشه من جديد مما تسبب غضب كبير وواسع من قبل رواد السوشيال ميديا، مما طالب الكثير بحذف الفيديو والذي يحتوي على مقاطع جنسية غير لائقة ومخلة بالآداب، ومحاسبة كل ما تم نشره وترويجه.

فضيحة ادريس الروخ وسارة برليس

انتشر مقطع فيديو فاضح عبر منصات التواصل الإجتماعي، والذي يضم فضيحة ادريس الروخ وسارة برليس ما لاحظ الكثير بان مقطع الفيديو مأخوذ من فيلم Bon Anne.والذي تم نشره عام 2017، والذي يحتوي على بعض المقاطع الغير أخلاقية، مما قام شخص بتفعيل هاشتاق “فضيحة سارة بيرليس، حيث تمت المطالبة بحذف الفيلم قبل نشره بشكل واسع عبر السوشيال ميديا ويسبب الكثير من المشاكل.

من هي سارة برليس ويكيبيديا