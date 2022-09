فيديو فضيحة ادريس الروخ وسارة برليس كامل

تعد سارة برليس أحدى الشخصيات المشهورة والمعروفة في المغرب العربي، تعيش في عائلتها في مدينة ملقا، درست الطب ولكن لم تستمر طويلا حتى تنتقل الى مدرسة فلوران وهي خاصة بتعليم المسرح، حيث تخرج من المدرسة وشاركت في أول عمل لها عام 2015، وهو فيلم Never let go ، كما وكان له سبب كبير في نجاحها في العمل الفني، وقد حاز الفيلم على جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان عام 2018م.