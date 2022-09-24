فضيحة حلا الكاتب الاعلامية في قناة الفرات، تداول بعض ناشطين مواقع التواصل الاجتماعيـ، والمواقع الالكترونية خبر فضيحة حلا الكاتب الاعلامية في قناة الفرات، وانتشر الخبر بشكل واسع بين ابناء الشعب العراقي، وطالب العديد منهم بالكشف السريع عن حقيقة فضيحة حلا الكاتب الاعلامية في قناة الفرات، وهل كل ما يقال وينشر صحيح ام لا.

من هي حلا الكاتب ويكيبيديا

ان حلا الكاتب شاعرة واعلامية عراقية، تعمل في قناة الفرات العراقية، وهي في العقد الرابع من العمر، وتعتبر حلا الكاتب من اشهر وابرز الاعلامين والشعراء في العراق، ولها العديد من الاعمال والقصائد التي جعلت لها شعبية كبيرة لدى الجمهور العراقي، وانتشر في صباح اليوم خبر بعنوان فضيحة حلا الكاتب الاعلامية في قناة الفرات، وهذا ما جعل اسمها يعود للواجهة مرة اخرى في مواقع التواصل الاجتماعي.

فضيحة حلا الكاتب الاعلامية في قناة الفرات

تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور والفيديوهات لإمرأة وهي ترتدي ملابس خليعة وعارية، ويظهر الفيديو ايضا قيام المرأة بالرقص بطريقة فاضحة، وانتشرت هذه الصور بعنوان فضيحة حلا الكاتب، ولم يصدر حتى الان اي نفي او تأكيد من الاعلامية حلا الكاتب، او اي أحد من المقربين منها، وطالب كل من شاهد الصور والفيديو توضيح حقيقة الامر، وهل من في الفيديو والصور هي الاعلامية والشاعرة العراقية حلا الكاتب.

صور فضيحة حلا الكاتب

حاول جميع معجبين ومتابعين الشاعرة والاعلامية العراقية حلا الكاتب العاملة في قناة الفرات العراقية، معرفة حقيقة الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر الانترنت لها، هل هي حقيقية ام مفبركة، لان الصور والفيديو منتشر بإسم فضيحة حلا الكاتب، وهذا العنوان اثار غضب الكثيرين، ويريدون التأكد ان الشخصية او المرأة التي تظهر بالفيديو والصور هل هي حلا الكاتب ام لا.

فيديو فضيحة حلا الكاتب الاعلامية في قناة الفرات

فضيحة حلا الكاتب الاعلامية في قناة الفرات، تداول العديد من ابناء العراق فيديو وصور تحت عنوان فضيحة حلا الكاتب الاعلامية في قناة الفرات، ولم يخرج لغاية الان اي تأكيد او نفي للصور والفيديوهات المنتشرة عبر الانترنت، والمنسوبة للاعلامية والشاعرة حلا الكاتب.