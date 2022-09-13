فضيحة فيديو رقص منى البرنس ، منى برنس هي من الشخصيات المشهورة في المجتمع العربي تم تداول اسمها بشكل كبير خلال الساعات الماضية، وظهرت بشكل غير طبيعي على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة في الدول العربية وتعتبر من النساء التي لهن دورا فنيا عبر مواقع السوشل ميديا، وقد انتشر فيديو فاضح إليها وهي ترقص وهذا ما أثار جدال متابعيها بصورة واسعة.

من هي منى برنس ويكيبيديا

منى برنس هي من ابرز الشخصيات التي ظهرت على مواقع التواصل، ما هي وهي من مواليد عام 1970 م، وتبلغ من العمر 52 عاما وحصلت على الدكتوراه في الآداب الإنجليزي من جامعة عين شمس، ثم بعد ذلك عملت في جامعة القاهرة كأستاذة وعملت في جامعة قناة الصوص في كليه التربية، وإضافة الى ذلك عملت كمترجمة في العمل الأكاديمي وهي كاتبة روائية كبيرة قدمت العديد من التراجم في عدة مجالات متميزة.

كم عمر منى برنس

تبلغ منى برنس من العمر 52 عاما، وهي من ابرز الشخصيات التي تم تناقل اسمها عبر محركات البحث في الأوقات الأخيرة بعد انتشار فيديو فاضح لها، وتعدون برنسا من اكبر الشخصيات والكتاب المصريين ولها شهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي من مواليد محافظة القاهرة ولدت فيها السابع من شهر أكتوبر.

فيديو فضيحة منى برنس.

انتشر فيديو فاضح للفنانة منى برنس وتم تداول الفيديو المثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث خرجت عن المألوف في الفيديو الخاص بها وإثارة الجدل من قبل متابعها، وغرد متابعوها بأنها فيديو غير لائق ومناخي للعادات الإسلامية، حيث قالت المحكمة العليا بحقها أن الرقص مهنه لم يحترفها ولا يجوز للأستاذة الجامعية أن تقوم بمثل هذا الأمر وأن ذلك يقلل من هيبتها أمام جمهورها ومكانتها الكبيرة ويمكن مشاهدة الفيلم من هنا.

ردت المحكمة العليا على قضية منى برنس ورفضت من جانبها الاستئناف وقالت المحكمة ان القرار النهائي لا رجوع فيه بسبب خروج منى برنس عن الوصف العلمي وقامت بنشر افكار مخالفة لعادات وتقليد الإسلامية وتم الاجماع على فصل الدكتورة برنس من وظيفتها الجامعيه بسبب ما قامت به.