فطائر الزعتر وزيت الزيتون بأسهل طريقة وألذ طعم

فطائر الزعتر وزيت الزيتون من أسهل أنواع الكعك التي يمكنك صنعها بمكونات بسيطة، ربات البيوت دائمًا على استعداد لصنع الكعك والمعجنات بجميع أنواعها لتكون عشاءًا خفِيْفًا بدلاً من شراء الأطعمة سريعة الطهِيْ التي لا يمكن ضمان عملها فِيْ بعض الأحيان. الأصل والسبب . بعض المشاكل الصحية وسنقدم لكَمْ من خلالها موقع ثقافنيطريقة عمل فطائر الزعتر وزيت الزيتون بمكونات بسيطة.
مكونات فطائر الزعتر وزيت الزيتون
لعمل كعك الزعتر وزيت الزيتون، نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة وغير المكلفة، وسنقدم لكَمْ مكونات صنع الكيك التالية
- 3 أكواب ونصف طحين لجميع الأغراض
- 2 ملاعق كبيرة من الحَلْيب المجفف.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- 2 كوب ماء دافئ.
- 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة ملح.
رسم على الوجه
- زيت الزيتون.
- زعتر مجفف
كيف تستعد
سيدتي، اتبعي الخطوات فِيْ طريقة التحضير التالية للحصول على إمباناداس مقرمش بنكهة مميزة
- أولاً، فِيْ وعاء عميق، ضعي كوبين من الماء الدافئ وملعقتين كبيرتين من الحَلْيب المجفف وملعقة كبيرة من السكر.
- بعد ذلك، أضيفِيْ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وأربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وقلبي المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط متجانسًا تمامًا.
- ثم نضيف ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق لجميع الأغراض وملعقة صغيرة من الملح ونعجن باليد لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.
- ثم دهن وجه العجين بالقليل من الزيت وغطيه واتركيه حتى يتخمر فِيْ مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه.
- افردي العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الطحين وقطعيها إلى مربعات متوسطة الحجم أو أي شكل تفضلينه، ثم ضعيها على صفِيْحة خبز مدهُونة بالزبدة وعمل ثقوبًا صغيرة فِيْها باستخدام شوكة طعام.
- ثم غطيها واتركيها تتخمر فِيْ مكان دافئ لمدة 20 دقيقة قبل الخبز، ثم ادهنها بزيت الزيتون وزيّنيها بقليل من الزعتر على الوجه.
- ثم اخبز فِيْ فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.
- نخرج الفطائر من الفرن ونتركها تبرد تمامًا، ثم نقدمها مع كوب من الشاي من أجل ألف صحة وعافِيْة.