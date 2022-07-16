فطائر الزعتر وزيت الزيتون بأسهل طريقة وألذ طعم

فطائر الزعتر وزيت الزيتون من أسهل أنواع الكعك التي يمكنك صنعها بمكونات بسيطة، ربات البيوت دائمًا على استعداد لصنع الكعك والمعجنات بجميع أنواعها لتكون عشاءًا خفِيْفًا بدلاً من شراء الأطعمة سريعة الطهِيْ التي لا يمكن ضمان عملها فِيْ بعض الأحيان. الأصل والسبب . بعض المشاكل الصحية وسنقدم لكَمْ من خلالها موقع ثقافنيطريقة عمل فطائر الزعتر وزيت الزيتون بمكونات بسيطة.

مكونات فطائر الزعتر وزيت الزيتون



لعمل كعك الزعتر وزيت الزيتون، نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة وغير المكلفة، وسنقدم لكَمْ مكونات صنع الكيك التالية

3 أكواب ونصف طحين لجميع الأغراض

2 ملاعق كبيرة من الحَلْيب المجفف.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 كوب ماء دافئ.

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

رسم على الوجه

زيت الزيتون.

زعتر مجفف

كيف تستعد

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