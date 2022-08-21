فطائر السمسم أسهل فطائر بدون حَلْيب أو بيض بعجينة لكل أنواع المعجنات والبيتزا، تعد أكلة الفطائر بالسمسم من ألذ المخبوزات للكبار والصغار، وهي الأكلة المفضلة للفطور والعشاء، حيث تمد الإنسان بالطاقة، وتتميز هذه الأكلة بسهولة عملها، وبمكونات متوفرة في أغلب البيوت، حيث يمكن استخدام عجينة الفطائر لكل أنواع المعجنات والبيتزا، وإليكم طريقة لأسهل فطائر بدون حَلْيب أو بيض.

مكونات لصنع فطائر السمسم



هذه هِيْ مكونات صنع فطائر السمسم

كوبان من الماء الدافئ (500 مل).

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

نصف كوب زيت نباتي (110 مل).

6 أكواب ربع دقيق لجميع الأغراض.

ملعقة ونصف ملح.

ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

تتصدر مزيج

2 ملاعق كبيرة من دبس السكر المذاب فِيْ ربع كوب ماء.

كوب سمسم محمص.

الحشو

ما نوع الجبن المفضل لديك

مكونات فطائر الجبن بالسمسم

كيف تستعد

يمكنك تحضير فطائر السمسم بطريقة سهلة كالآتي

فِيْ وعاء عميق، ضعي كوبين من الماء الدافئ، وملعقة ونصف من الخميرة، وملعقة كبيرة من السكر، وملعقة كبيرة من الخل ونصف كوب من الزيت النباتي، وقلبي جيداً. ثم نضيف ستة لكن ربع أكواب من الدقيق لجميع الأغراض وملعقة ونصف من الملح وملعقة صغيرة من البيكينج باودر ونعجن جيدًا لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. ثم غطيها بكيس بلاستيكي واتركيها تتخمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. بعد تخمير العجينة، قسميها إلى كرات متوسطة الحجم. ثم غطي كرات العجين واتركيها لمدة 10 دقائق حتى يسهل دحرجها. ذوبي ملعقتين كبيرتين من العسل فِيْ ربع كوب ماء. ثم ننشر كرة من العجين على اليد ونضع عليها قطعة من الجبن ونغلقها جيداً. ثم نضعه فِيْ خليط العسل والماء ثم فِيْ السمسم ونضغط عليه برفق. توضع الكرات على صينية مدهُونة بالقليل من الزيت، ثم تكَمْل باقي كرات العجين. ثم يترك حتى يتخمر حتى يتضاعف الحجم. ثم اخبزيها فِيْ فرن محمى على 200 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً. نخرج الفطائر من الفرن عندما تنضج تمامًا، ونتركها تبرد وتقدم بألف صحة وعافِيْة.

تعد فطائر السمسم من أكثر المخبوزات التي يفضلها الكثير، وذلك لما تحتويه على العديد من الفيتامينات والتي تمد الجسم بالطاقة حيث تتميز فطائر السمسم بسهولة مكوناتها بدون حَلْيب أو بيض.