فطائر الطاسة السريعة بدون فرن أو بيض بمكونات اقتصادية بحشوات مختلفة للعشاء والإفطار

كعكات سريعة بدون فرن تبحث الأمهات دائمًا عن وصفات وكعكات سريعة ولذيذة ولذيذة يمكن أن يأخذوها معهم للغداء أو العشاء أو الإفطار. و هذا النوع من الكيك يشبه المشلتت و الكيك الشرقي و الأبيض و الجبن.

فطائر سريعة

تعتبر Bowl empanadas من أسهل الوصفات التي ظهرت مؤخرًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبحث الأمهات دائمًا عن طرق ووصفات سهلة وسريعة التحضير للعشاء أو الإفطار، ولهذا نقدم لك خطوات صنعها . طبق إمباناداس سريع بدون إضافة البيض أو الزبدة، ويمكنك أيضًا تخضيرها، آخذه إلى النادي والمدارس والمنتجع الصحي، إنه سريع التحضير.

المكونات

3 أكواب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ماء دافئ للعجن.

3 ملاعق كبيرة حَلْيب بودرة.

ربع كوب زيت.

ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر.

الحشو اختياري.

كوب جبن مشكل.

مرق اللحم المفروم.

سوسيس.

قطع دجاج.

زيتون.

ألوان الفلفل.

طريقة تحضير الفطائر

هناك الكثير من الشباب والأطفال الذين يفضلون تناول وجبات خفِيْفة وسريعة على العشاء أو مائدة الإفطار، وتريد الأمهات حقًا تحضير هذه الوصفات مثل الديسكو والفطائر وغيرها من الوصفات، واليوم من خلال هذا المقال نقدم لك أسهل وأسرع أسرع طريقة لعمل الفطائر فِيْ المقلاة بدون فرن أو بيض أو تحضير فِيْ 10 دقائق فقط، ويمكنك التحكَمْ فِيْ الحشوة المفضلة أو المرغوبة، فالطريقة هِيْ

أولاً، ننخل الدقيق قبل تحضير الفطائر.

ثم نضع الدقيق فِيْ وعاء كبير ونضيف البيكنج بودر والملح ومسحوق الحَلْيب.

حرك المكونات الجافة حتى تمتزج جيدًا.

ثم يضاف الماء الدافئ تدريجياً إلى الدقيق أثناء العجن حتى تكفِيْ العجينة.

نعجن الامبانادا جيداً حتى تنفخ الامبانادا وتصبح العجينة طرية وناعمة، يجب تعجنها لمدة 10 دقائق على الأقل.

بعد العجن، قسمي العجينة إلى 6 كرات متساوية.

ثم ننشر القطع بالقليل من الزيت ونغطيها ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة.

ثم ننشر الفطائر بالزيت على سطح الرخام ونمدها حتى يصبح قوام العجين شفافاً.

نحضر الحشوة المتوفرة لديك ونضعها على حافة العجين ونلفها من بداية الحفلة ونلفها باللفافة وبين كل لفة ولفافة نوزعها بالزيت.

نواصل على هذا النحو مع كل قطع الفطائر.

بعد ذلك، نخرج مقلاة غير لاصقة وننشر عليها القليل من الزيت.

نضع على نار متوسطة عندما تكون المقلاة ساخنة نضع الفطائر.

اتركه حتى يتحول إلى اللون الذهبي من الأسفل واقلبه إلى الجانب الآخر واتركه حتى يتحول إلى اللون الذهبي ويتحول إلى اللون الأحمر من كلا الجانبين.

ثم نقدمها إلى الوجبة وهِيْ ساخنة بالصحة والسعادة.

طاجن لحم مفروم

من أحَلْى الحشوات التي يمكنك تحضيرها لإضافتها إلى الفطائر السريعة عصير اللحم المفروم.

المكونات

ربع كيلو لحم مفروم.

قطعة من البصل المفروم.

فص ثوم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح للتذوق.

2 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.

يرش بالقرفة.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

طريقة تحضير التورتيلا باللحم المفروم

من أحَلْى الحشوات التي يمكن إضافتها للعديد من الكيكات والامبانادس هُو عصير اللحم المفروم، حيث أنه حشوة مغذية للغاية ولذيذة يحبها الجميع، ويمكن إضافة الجبن لتعزيز النكهة، وبكَمْية قليلة من اللحم المفروم يمكنك تحضير كَمْية من العجين، وطريقة تحضير عجينة اللحم المفروم لحشو الامبانادا السريعة هِيْ

نضع مقلاة على النار وعندما تصبح ساخنة نضيف الزيت ثم نضع البصل المفروم.

يقلى البصل حتى يتحول إلى لون ذهبي فاتح.

ثم نضيف اللحم المفروم ونضع فص الثوم المفروم ونقلى اللحم مع البصل والثوم حتى يتغير لونه.

ثم يضاف الملح والفلفل الأسود ومسحوق البصل والقرفة ويخلط جيدا.

أضيفِيْ صلصة الطماطم وقلبي مع اللحم، ثم خففِيْ النار وغطي لمدة 5 دقائق، يجب أن يكون اللحم المفروم مستويًا تمامًا لأنه لن يستغرق وقتًا طويلاً حتى يستقر فِيْ المقلاة.

ثم نرفع عن النار ونترك حشوة عصير اللحم المفروم تبرد تماما.

بعد ذلك نفتح قطع العجين ونضيف كَمْية من عصير اللحم المفروم فِيْ الامبانادا السريعة.

أغلق حواف العجين جيداً حتى لا يخرج الحشو عند التسوية.

نضع مقلاة على النار وعندما يكون الجو حارا نضع الفطائر ونهدئ النار حتى تكتسب اللون الذهبي ونقلبها إلى الجانب الآخر حتى تأخذ اللون.

أسرار نجاح فطائر الوعاء السريع

سنعرفكَمْ على أسرار النجاح فِيْ عمل الفطائر السريعة من المنزل وسر لونها والتسوية الصحيحة وهِيْ