فطائر اللحم المفروم بدون فرن من ألذ وأطيب الفطائر بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة

امباناداس لحم مفروم هِيْ من الأطباق الشهِيْة واللذيذة التي يتم تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة فِيْ المنزل دون استخدام الفرن، وهِيْ من الأطباق المناسبة لتناول العشاء كطبق رئيسي، أو يمكن تقديمها كطبق جانبي على الغداء. يمكن تقديمه مع الكاتشب والمايونيز، ويعتبر طبقًا مشبعًا ومغذيًا، ومناسب للكبار والصغار، وهُو من الأطباق السريعة واللذيذة التي يمكن تقديمها فِيْ الرحَلْات أو الإجازات الصيفِيْة. امباناداس لحم مفروم بدون فرن بخطوات سهلة وبسيطة فِيْ المنزل.

المكونات لعمل امباناداس اللحم المفروم بدون فرن

تتكون الفطائر من مكونات سهلة وهِيْ كالتالي

للكتلة

4 أكواب وربع دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب زبادي.

ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

كوب من الحَلْيب الدافئ.

2 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ربع كوب زيت.

للحشو

نصف كيلو لحم مفروم.

بصل مقطع.

4 فصوص ثوم مهروسة.

طماطم مقطعة شرائح.

ربع كوب بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة نعناع مفروم.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

رشة كزبرة مجففة.

ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

كيف تستعد

إنها تستعد امباناداس لحم مفروم بدون فرن فِيْ المنزل، اتبع الخطوات التالية

فِيْ وعاء نضيف الحَلْيب ثم نضيف السكر والخميرة ثم نضيف ربع كوب الزيت ونقلب جيداً. ثم غطي الخليط واتركيه قليلاً لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتنشط. ثم نضيف الدقيق والبيكنج باودر والملح، ثم نضيف الزبادي، ثم نعجن المكونات باليد أو بالخلاط الكهربائي حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة. شكلي العجينة على شكل كرة، ثم ضعيها فِيْ وعاء مدهُون بالزيت، ثم اتركيها ترتفع وتتضاعف فِيْ الحجم لمدة ساعة تقريبًا.

طريقة تحضير الحشوة