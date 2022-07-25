فطائر اللحم المفروم طرية ولذيذة حضريها لأولادك فِيْ المصيف

امباناداس لحم مفروم من ألذ فطائر البانكيك التي يقبلها جميع أفراد الأسرة لمذاقها اللذيذ المميز، وفِيْ هذه الوصفة نقدم لكَمْ طريقة لعمل فطائر لذيذة وطرية فِيْ المنزل بدلاً من شراء أطعمة جاهزة باهظة الثمن، وهِيْ طريقة بسيطة وصفة لعمل فطائر هشة للغاية وناعمة بأقل وقت وجهد، ويمكنك تنويع حشواتها، حسب ذوق أفراد عائلتك، سوف نقدم لك من خلال موقع ثقافنيطريقة عمل الفطائر اللحم المفروم لها نكهة مميزة ومذاق رائع سينال إعجاب جميع أفراد عائلتك.

امباناداس لحم مفروم

نحتاج إلى المكونات التالية لصنع إمباناداس اللحم المفروم اللذيذ والطري

6 أكواب دقيق ناعم.

كوبان ونصف من الماء.

ربع كوب زيت.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

مكونات الحشو



نصف كيلو لحم مفروم.

خضروات (3 بصل + 3 فص ثوم + 3 فلفل ملون + 2 جزر + باقة بقدونس مفروم)

بهارات (فلفل + بابريكا + كزبرة مجففة + زنجبيل مطحون + فلفل حار + هِيْل + جوزة الطيب + بهارات لحم).

ملعقة صغيرة ملح.

كيف تستعد



سيدتي برجاء إتباع خطوات طريقة التحضير التالية للحصول على كعكات طرية بنكهة مميزة

لتحضير العجينة فِيْ وعاء عميق، ضعي كوبًا وربع ماء مع ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، وملعقة صغيرة من السكر ونصف ملعقة صغيرة من الملح، وقلبي جيدًا حتى تذوب المكونات. ثم نضيف ستة أكواب من الدقيق بعد نخله مع باقي الماء شيئا فشيئا ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة. ثم نضيف ربع كوب الزيت ونستمر بالعجن حتى تمتص العجينة الزيت. غطي العجينة حتى تتخمر حتى يتضاعف حجمها مع دهن الجانب بقليل من الزيت. لتحضير الحشوة ضعي نصف كيلو من اللحم المفروم فِيْ مقلاة ساخنة مع قليل من الزيت مع التحريك حتى يتغير لون اللحم. ثم نضيف البصل المبشور ونستمر فِيْ التقليب لمدة عشر دقائق. ثم نضيف الجزر المبشور والفلفل الحَلْو والثوم المفروم والبقدونس المفروم. ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من كل نوع من البهارات وملعقة صغيرة من الملح إلى خليط اللحوم والخضروات، ونقلب الحشوة جيداً مع البهارات، ثم نطفئ النار ونترك الحشوة تبرد تماماً.

طريقة صنع العجين

عندما يختمر العجين، رطب يدك بالزيت حتى لا يلتصق بالعجين، ثم قطّع العجين إلى كرات متوسطة الحجم. نضعها فِيْ صينية مدهُونة بالزيت حتى لا تلتصق أثناء التخمير ونغطيها لمدة عشر دقائق. ثم ننشر أول كرة من العجين بحركات دائرية على سطح مدهُون بالزيت ونضع ملعقتين كبيرتين من الحشوة فِيْ المنتصف. ثم أغلق أطراف العجين بحيث تغطى الحشوة بالكامل مع الحرص على الإغلاق جيداً حتى لا يخرج الحشو أثناء طهِيْه فِيْ الفرن. اضغطي بلطف على كرة العجين وضعيها فِيْ صينية مدهُونة بقليل من الزيت. نكَمْل باقي كرات العجين حتى تنفد الكَمْية ونتركها حتى تخمر وتتضاعف حجمها. ثم ادهن وجه الفطائر بالحَلْيب أو السمن حتى تأخذ لوناً ذهبياً مميزاً. ثم نخبز الكعك فِيْ فرن محمى على نار متوسطة (180 درجة مئوية) لمدة 25 دقيقة حتى ينضج تماما. نخرج الفطائر من الفرن عندما تنضج تمامًا، ونتركها تبرد قليلاً ثم نقدمها بألف صحة وعافِيْة.

طريقة عمل حشوة الدجاج والمايونيز

المكونات

نصف كيلو صدور دجاج.

بصل مفروم خفِيْف.

ربع كوب مايونيز.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

الجزر المبشور.

كيف تستعد