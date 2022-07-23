فطائر ميني بيتزا بالجبن هشة ولذيذة بمكونات بسيطة

كثير من الأمهات يتوقن إلى العمل ميني بيتزا مع جبن امباناداس لأطفالك لأنهم محبوبون للغاية، والكعك من أنواع مختلفة من المخبوزات محبوب من قبل الكبار والصغار ومناسب كوجبة خفِيْفة على الإفطار والعشاء. موقع ثقافنيطريقة عمل ميني بيتزا مع جبن امباناداس بمكونات بسيطة.

مكونات صنع بيتزا الجبن الصغيرة



يمكنك تحضير بيتزا صغيرة بالمكونات المتوفرة فِيْ مطبخك، وسنوفر لك المكونات التالية لتحضيرها بالمكونات الدقيقة.

400 جرام طحين ناعم أو لجميع الأغراض.

100 مل من الماء الدافئ.

100 مل من الحَلْيب الدافئ.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة خميرة.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

بيضة.

مكونات الحشو



يقطع البصل إلى قطع صغيرة.

فلفل ملون صغير.

زيتون اسود.

جبنة موتزاريلا.

ملح وفلفل أسود.

كاتشب.

كيف تستعد



سيدتي برجاء اتباع خطوات طريقة التحضير التالية للحصول على الكيك بشكل ومذاق مميزين

ضعي نصف كوب ماء (100 مل) ونصف كوب من الحَلْيب الدافئ (100 مل) فِيْ وعاء عميق مع ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة من الملح والبيض واخلطيهم بخلاط يدوي حتى يصبح المزيج ناعمًا. بشكل جيد. . ثم تضاف ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو أي نوع من الزيت و 400 جرام من الدقيق الناعم أو لجميع الأغراض باليد، مع العجينة حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة وتغطى لمدة 45 دقيقة حتى تتخمر وتتضاعف فِيْ الحجم. ثم نجهز الحشوة ونقطع البصل والفلفل إلى قطع صغيرة ونضيف القليل من الملح والفلفل الأسود. بعد ذلك، قسّمي العجينة إلى 8 كرات متوسطة وافرد الكرة الأولى على سطح مرشوش قليلًا بالدقيق. توضع كَمْية من جبنة الموتزاريلا على حواف العجينة، ثم تغلق الأطراف جيداً. نضع العجينة فِيْ صينية مدهُونة بالقليل من الزيت، ثم نضع ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم فِيْ وسط العجينة، ثم نضع الفلفل الملون والبصل المفروم والقليل من جبنة الموزاريلا والزيتون المفروم. نكَمْل باقي قطع العجين بنفس الطريقة، ثم نقوم بطلاء حواف العجين بالحَلْيب أو صفار البيض حتى يأخذوا اللون الذهبي أثناء الخبز ونزينهم بالسمسم. نضع الفطائر فِيْ الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تنضج بالكامل.

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