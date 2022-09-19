فعاليات المعرض السعودي للفعاليات 2022، تقوم الجهات المسؤولة بترتيب فعاليات المعرض السعودي، والذي سيخصص منظمي ومتخصصين في التسويق ومخططين، وذلك 19 سبتمبر 2022 م. حيث ستقام في الرياض، للقيام بتقديم الحلول التقنية واللوجستية في المملكة السعودية وخارجها، مما يهتم الكثير بالتعرف بشكل أكبر على فعاليات المعرض السعودي للفعاليات 2022

معرض الفعاليات 2022 السعودي

يعد “المعرض السعودي للفعاليات” من الفعاليات المهمة التي يتم تنظيمها على أرض المعارض بالعاصمة الرياض، حيث يضم “منظمين ومتخصصين في التسويق ومخططين وخبراء عمليات ووكالات متميزة ومقدمي الحلول التقنية واللوجستية. الخدمات من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية “. المملكة العربية السعودية، لتكون بمثابة فرصة يمكن من خلالها للأفراد والجهات ذات العلاقة التواصل مع الجهات المختصة لإقامة المعارض والفعاليات المتميزة داخل الأراضي السعودية، لتكون ملتقى مهمًا لجميع أطراف العلاقة في جميع مجالات التخصص.

موعد المعرض السعودي 2022

يقام المعرض السعودي للفعاليات على مدار العام، حيث يشهد كل شهر عددًا من الفعاليات المتعلقة بالمعرض لعام 2022 م، حيث سيشهد شهر سبتمبر عددًا من الفعاليات الخاصة بتاريخ 19 سبتمبر 2022 م.، حتى تاريخ 20 سبتمبر 2022 م، من الساعة 1100 صباحًا حتى الساعة 800 مساءً، بفندق هيلتون الرياض بالعاصمة الرياض.

فعاليات المعرض السعودي للفعاليات

يبين الجدول التالي الأنشطة التي ستشهدها المملكة خلال المعرض السعودي للفعاليات لعام 2022 م – 1444 هـ

معرض تاريخ المعرض مكان المعرض رابط المعرض للعرض والتسجيل عن المعرض المعرض السعودي للفعاليات 19-20 سبتمبر 2022 أمام معرض الرياض، الرياض يعد المعرض من أهم المعارض التي تقام سنويًا لأحدث الأحداث التكنولوجية. معرض الرياض الدولي للكتاب 1-10 أكتوبر 2022 الرياض هو معرض للكتاب يقام في العاصمة الرياض. معرض الصناعات الحديدية والمعدنية والزجاجية 2-5 أكتوبر 2022 الرياض يجمع المعرض مكانًا للرواد وأصحاب الأعمال والمستثمرين مع متخصصين في مجال المعادن. المعرض الزراعي السعودي 17-20 أكتوبر 2022 مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الرياض إنها النسخة التاسعة والثلاثون من المعرض الزراعي السعودي المعرض الدولي للبخور والعطور 2022 26-30 أكتوبر 2022 مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الرياض إنه معرض مخصص للعطور والبخور. المعرض السعودي الدولي للمنتجات الحلال 2022 من 7 إلى 9 نوفمبر 2022 مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الرياض يتطرق المعرض إلى قضايا أسواق الحلال المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية من 7 إلى 9 نوفمبر 2022 مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الرياض معرض مخصص لكل ما يتعلق بالسوق العضوي المحلي المعرض السعودي الدولي الثاني للمختبرات الطبية 2022 من 7 إلى 9 نوفمبر 2022 مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الرياض معرض متخصص في المعامل الطبية يجمع شركات محلية وعالمية متخصصة. المعرض السعودي الدولي الثاني للأدوية 2022 من 7 إلى 9 نوفمبر 2022 مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الرياض وهو المعرض الثاني المخصص لقطاع الأدوية من قبل شركات محلية وعالمية متخصصة في هذا المجال. المعرض السعودي الدولي للمطاعم والضيافة من 7 إلى 9 نوفمبر 2022 مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الرياض يضم المعرض عدد من الشركات العالمية في قطاع المطاعم، وكل ما يتعلق بالتوريدات. المعرض الدولي للكهرباء والطاقة البديلة وتكنولوجيا المياه والإنارة وتكييف الهواء من 14 إلى 17 نوفمبر 2022 مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الرياض وتعتبر هذه الطبعة (23) لتبني أفكار جديدة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة. معرض البناء السعودي من 14 إلى 17 نوفمبر 2022 مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الرياض إنه أكبر معرض تجاري دولي للبناء منذ 33 عامًا هوريكا السعودية من 21 إلى 23 نوفمبر 2022 مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الرياض يعتبر أكبر معرض للضيافة منذ 11 عاما في المملكة

جدول مؤتمرات الرياض 2022

كما سيشهد عام 2022 م – 2023 م عددًا من الفعاليات التي ستقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومن أبرز هذه الفعاليات ما يلي

مؤتمر موعد المؤتمر مكان انعقاد المؤتمر رابط المؤتمر عن المؤتمر المنتدى السعودي الدولي للسياحة العلاجية SHIFT 29-31 أغسطس 2022 الرياض هو مؤتمر يضم قطاع الرعاية الصحية الخاص معرض ومؤتمر السلامة والأمن التجاري – إنترسك السعودية 2022 من 13 إلى 15 سبتمبر 2022 الرياض هذا هو المعرض الرابع للمؤتمر الذي يتضمن كل ما يتعلق بالأمن والسلامة من الحرائق. مؤتمر سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية من 16 إلى 17 أكتوبر 2022 فندق فور سيزونز الرياض ويعرض المؤتمر تعزيز العلاقات بين القطاعات العاملة (العامة والخاصة)، من خلال تطوير ودعم الخدمات اللوجستية في المملكة معرض الشرق الأوسط للمدفوعات السلس السعودية 2-3 نوفمبر 2022 مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الرياض يعتبر المؤتمر من أهم المؤتمرات في مجالات التجارة الإلكترونية والمدفوعات والتكنولوجيا المالية. صالون مجوهرات من 7 إلى 12 نوفمبر 2022 أمام معرض الرياض، الرياض يختص هذا المؤتمر بالمجوهرات وتصنيعها في المملكة المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022 9-10 نوفمبر 2022 الرياض فتح آفاق جديدة في الأمن السيبراني المعرض السعودي للطباعة والتغليف من 7 إلى 10 مارس 2023 الرياض رقم الهاتف +966 11229 5604 تهدف إلى تطوير مجال الطباعة والتغليف

التسجيل في فعاليات المعرض السعودي للفعاليات 2022

يمكنك حجز تذاكر المعرض السعودي للفعاليات لعام 2022 م باتباع الخطوات التالية

دخول صفحة حجز المعرض.

انقر فوق شراء التذاكر.

سيتم نقلك إلى صفحة المعرض السعودي للمناسبات الرسمية ويمكنك الوصول إليها “”.

انقر فوق تسجيل زائر مجاني كما هو موضح أدناه

سجّل الدخول بحسابك في “Gmail، Linkedin، Facebook”.

سيتم نقلك إلى صفحة المعلومات الشخصية.

املأ المربعات الموضحة في الصورة أدناه.

انقر فوق {التالي.

اتبع التعليمات لإتمام عملية التسجيل، وذلك لحضور فعاليات المعرض السنوي للفعاليات لعام 2022 م.

الاتصال بالمعرض السعودي للفعاليات

يمكنكم التواصل مع المعرض السنوي للفعاليات من خلال قنوات الاتصال التالية

رقم الهاتف 971 4 4072476.

صفحة الاتصال “”.

موقع الكتروني “”.

وسائل التواصل الاجتماعي

رابط المعرض السعودي للأحداث

يمكنكم الذهاب إلى رابط المعرض السعودي للفعاليات لعام 2022 م عبر الرابط التالي والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالمعرض. كما يمكنك مشاهدة الاجتماعات والفعاليات من خلال هذا الموقع والاستفادة من كافة المعلومات التي يوفرها البرنامج.

تعد فعاليات المعرض السعودي للفعاليات 2022 من أهم الفعاليات التي تقام في السعودية، والتي تأتي في التاسع عشر من شههر سبتمبر والذي يشارك فيها العديد من التخصصات التقنية والعلمية، حيث يمكن حجز التسجيل في فعاليات المعرض السعودي للفعاليات من خلال الدخول الى حجز المعرض.