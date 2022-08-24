فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض 1444 ، قد بحث العديد من الأفراد والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول معرفة أهم الفعاليات التي يحتوي عليها مهرجام العودة في الرياض ، ، وإن أبرز ما يميز المهرجان كونه من المهرجانات التعليمية والتفاعلية التي تكشف عنها الهيئة العامة للترفيه كالمعتاد كل عام بالتزامن مع عودة المدارس في المملكة العربية السعودية، وتحرص على توضيح جميع المعلومات المتعلقة بالعملية الدراسية ، تابعوا معنا .

العودة إلى مهرجان الرياض

مهرجان العودة إلى الرياض هو أحد المهرجانات الترفيهية والثقافية التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تزامناً مع عودة الطلاب إلى المدارس لتسليط الضوء على فرحة ومتعة العودة إلى المدرسة، بهدف تشجيع الطلاب والطالبات على الدراسة حيث تطلق الجهة المنظمة العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية. برنامج تعليمي وتعليمي مميز يلهم روح الفرح والسرور لدى الطلاب.

موعد العودة لمهرجان الرياض 1444

تشهد العاصمة الرياض “العودة إلى مهرجان الرياض” يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2022 م، وتستمر حتى يوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 م، والجدير بالذكر أن هذه الفعاليات ستقام بجوار بوليفارد مدينة الرياض. في المملكة العربية السعودية، ويمكن للأفراد الراغبين بالحضور من خلال الموقع المذكور أعلاه، أو من خلال الموقع المخصص لحجز التذاكر.

العودة إلى فعاليات مهرجان الرياض 1444

يتضمن مهرجان العودة إلى الرياض لعام 1444 هـ عددًا كبيرًا من الأنشطة والفعاليات التفاعلية والتعليمية والتعليمية. من بين الأنشطة التي يشملها المهرجان ما يلي

الأنشطة والعروض الخاصة للأطفال والعائلات.

عروض خاصة للعائلة والأطفال.

عروض خاصة للعائلة والأطفال.

عرض ديزني للتزلج على الجليد.

الخبرات العلمية والتفاعلية المتكاملة، بما في ذلك تجربة علمية. تجربة الفضاء. اختبر اللغات والفنون. تجربة النينجا. الخبرة المهنية.

تقديم لمسرحية “جامعة المشاغبين”.

المتاجر التي تباع فيها المنتجات المدرسية.

العودة إلى أسعار تذاكر مهرجان الرياض

أطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، مهرجان الرياض بأسعار رمزية، حيث يبلغ سعر تذكرة الدخول (20) ريال سعودي للقرد الواحد، مع العلم أن دخول الأطفال مجاني حتى 5 سنوات. جدير بالذكر أن مهرجان العودة إلى الرياض هو أكبر حدث تعليمي في العاصمة ينتظر الطلاب والطالبات في المملكة، حيث يتم تقديم عدد كبير من الأنشطة التعليمية والثقافية.

كيفية حجز العودة لمهرجان الرياض

يمكن لجميع الراغبين في حضور مهرجان العودة إلى الرياض لعام 1444 هـ حجز التذاكر من خلال موقع Ticket Mix الإلكتروني كالتالي

الدخول إلى صفحة العودة إلى مهرجان الرياض عبر موقع Ticket Mix.

اضغط على “احجز الآن”.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

تحديد الأحداث ووقت الحضور.

تحديد رقم ونوع التذكرة.

انقر على “شراء تذكرة”.

انقر فوق أيقونة متابعة.

اتبع الخطوات لدفع ثمن التذكرة.

شروط حضور مهرجان العودة إلى الرياض

تتضح شروط حضور مهرجان العودة إلى الرياض في الأسطر التالية

لا يسمح بإحضار المأكولات والمشروبات من خارج المهرجان.

يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات الدخول مجانًا.

التذكرة صالحة لشخص واحد فقط، وهي صالحة للدخول لمرة واحدة في الوقت المحدد في التذكرة.

لا يوجد عمر محدد للدخول.

المنظم غير مسؤول عن السرقة داخل حدود المهرجان. كما أنها لا تتحمل الإصابات أو الأضرار نتيجة تصرفات الأفراد داخل المهرجان.

المنظم لا يتحمل خسارة الاطفال في المهرجان.

يجب الالتزام بالحضور في الوقت المحدد، حيث لن يُسمح للأفراد بالدخول في أي وقت آخر.

رابط حجز تذاكر العودة لمهرجان الرياض

تبذل الهيئة العامة للترفيه قصارى جهدها لتوفير الوقت والجهد للأفراد الراغبين في حضور مهرجان العودة إلى الرياض. وعليه فقد خصصت رابطًا مخصصًا لحجز التذاكر إلكترونيًا، ويمكن لجميع المواطنين والمقيمين إدخالها واتباع الخطوات المرفقة أعلاه لحجز التذكرة، والحضور في الوقت المحدد، ويمكنك الوصول إلى رابط الحجز الرجوع لتذاكر مهرجان الرياض مباشرةً.

فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض 1444 ، يعتبر مهرجان العودة هو أهم المهرجانات التي تتعلق بالتعليم والتي يتم قيامها في الأوقات الأخيرة من انتهاء الاجازة الصيفية وقرب موعد العودة الى المدارس والحياة التعليمية ، كما تعرفنا على رابط حجز التذاكرالعودة لمهرجان الرياض لسهولة الوصول إليها .