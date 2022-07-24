فعاليات مهرجان فلفل شقراء الثاني 2022 بالصور ، قد أثار الهام الكثير من الأشخاص حول التعرف على الانشطة التي تتعلق بمهرجان فلفل شقراء الثاني 2022 بالصور والتي عملت على التشجع وتحفيز الناس على الحضور لذلك المهرجان حيث يعطي المهرجان للحضور عدد كبير من الفعاليات التي تمكن القيام بها أثناء الزيارة سواء للنساء أو الأطفال أو المشاركة والفعاليات المختلطة، بحيث تترك ذكريات ممتعة في نفوس الزوار، تابعوا معنا .

مهرجان الفلفل الشقراء

مهرجان الفلفل شفره هو مهرجان ثقافي وترفيهي برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويقام في محافظة شقراء التابعة لمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى الترويج لمنتجات الفلفل المنتجة حسب المنطقة حيث أنها من أكثر المناطق تميزا لتصنيع أجود أنواع الفلفل وخاصة الفلفل الأحمر الحار الطويل (البحر) الذي انطلق في نسخته الأولى في يونيو 2022 م وبعد النجاح الكبير الذي حققه على مدى العشرة أيام. وصدر قرار بتجديد المهرجان، ليقام موسمه الثاني في يوليو 2022، وحضور المهرجان مجاني بالكامل

موعد انطلاق مهرجان شقراء للفلفل الثاني

وقد بدأ المهرجان بالفعل يوم الخميس 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م، ويستمر لمدة أربعة أيام حتى يوم الأحد 25 ذو الحجة الموافق 24 يوليو. وتستمر الفعاليات المصاحبة لمدة 20 يومًا أي أن آخر أيام الفعاليات هي يوم 10 محرم 1444 هـ .. ونلاحظ أن المهرجان هو واحد من 11 مهرجانًا تعمل الوزارة على تنظيمها في مدينة الرياض ؛ تشجيع مجال العمل الزراعي والترويج لبيع المنتجات المحلية.

فعاليات مهرجان شقرة للفلفل الثاني 2022 بالصور

المهرجان ليس فقط حول الفلفل! بل هو مهرجان حقيقي يضم مجموعة من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها هناك في جو من المرح والحيوية، ونعرض بعض فعاليات مهرجان شقرة للفلفل الثاني 2022 بالصور على النحو التالي

حفل الافتتاح شريط افتتاح أحمر لامع، يسبقه فتيات صغيرات يحملن علب فلفل أحمر، بحضور عدد من الشخصيات المهمة مثل محافظ شقراء الأستاذ عادل البواردي. تم قص شريط الافتتاح لبدء المهرجان باستقبال الضيوف.

الأنشطة الزراعية التعريف ببعض الأنشطة الزراعية وتقديم الإرشاد الزراعي للحضور والمزارعين والعاملين في مجال الزراعة من خلال المحاضرات والندوات.

العروض فرق مشهورة للأغاني والطبول ومهارة المبارزة والمزيد.

العروض الترفيهية توجد ألعاب للأطفال وأنشطة مسرحية وترفيهية بعدد من الجوائز والمسابقات.

المأكولات يشمل المهرجان الحلويات مثل البسبوسة والكنافة ومنتجات متنوعة مثل المخللات والفلفل الحار والهريسة بالفلفل، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من السلع المعلبة والمنتجات المصنوعة من أجود أنواع الفلفل الأحمر الحار.

اقسام العسل هناك بعض المزارع التي تشارك في بيع العسل الطبيعي من خيرات الطبيعة في المهرجان مثل مناحل شهد والعسل الخضيري.

حاويات المنتج تم اختيارها للتعبير عن الثقافة السعودية والبدوية والزراعية بطريقة بسيطة وفعالة.

أنشطة الأسر المنتجة شاركت العديد من الأسر المنتجة في المهرجان بعدد من الحرف اليدوية المنزلية عالية الجودة.

ممشى ومنطقة للمطاعم والكافيهات وأماكن جلوس خارجية بالقرب من الأشجار والمزارع الخضراء.

تضم قاعة الاستقبال في المهرجان رجالا متنكرين بملابس ترفيهية متلألئة كالذهب والفضة. لتحية الضيوف.

وشاركت مزارع صنع الفلفل في المهرجان من خلال إقامة مكان ضمن المهرجان للترويج لمنتجات مثل مزرعة مشاري العنقري.

ويضم المهرجان عددا من المظلات التي تبيع الملابس والأثاث الصغير مثل الطاولات.

ورغم أن المهرجان لم يأخذ مكانة إعلامية كافية إلا أنه شهد إقبالا كبيرا وحضره بعض الشخصيات المهمة مثل الأسطورة ماجد عبدالله لاعب المنتخب السعودي.

أهمية مهرجان الفلفل الشقراء

المهرجان هو واجهة ثقافية وحضارية للمملكة، وبخلاف دعم المنتجات المحلية والترويج لها، فهو يمكّن المزارعين من توقيع العقود مع مؤسسات وشركات من خارج المحافظة، ويوفر فرصة لتبادل الخبرات بين المزارعين. بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى

دعم الشباب الباحثين عن فرص عمل موسمية.

دعم الأسر المنتجة.

توفير بيئة حركة سياحية بالمحافظة.

التعريف بثقافة الفلكلور عن استخدام “المأكولات البحرية” من قبل الأسر السعودية وخاصة كبار السن، والأعشاب البحرية مهمة لجميع موائد السعودية في فصل الشتاء.

يهدف المهرجان إلى توعية المزارعين بالممارسات الجيدة التي تقودهم إلى إنتاجية عالية الجودة.

مواكبة المهرجانات العالمية للزراعة مثل مهرجانات الطماطم والموز والعنب والبطيخ مثل مهرجان جيزان مانجو.

المهرجان يهدف إلى ترفيه المواطنين.

مكان مهرجان شقرة للفلفل

ويقام المهرجان في خيمة كبيرة (سيوان) بجوار قاعة الولائم التابعة للبلدية بالقرب من نادي الوشم الرياضي. يمكن الوصول إلى الموقع عبر خرائط جوجل ““. نذكر أن الخيمة يبلغ طولها 50 مترًا وعرضها 20 مترًا، بالإضافة إلى الجلسات والأجنحة الخارجية والمساحات المفتوحة.

مهرجان فلفل شقراء تويتر

تم وضع المهرجان بأكمله تحت إشراف مكتب وزارة الزراعة بالمحافظة وبعض الشركات المتخصصة، وتم إعداده بعناية. يمكنكم متابعة الأخبار الجديدة حول المهرجان ومشاهدة إعلانه الترويجي من خلال حسابه على منصة Twitter والتي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط “”.

و في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على فعاليات مهرجان فلفل شقراء الثاني 2022 بالصور ، و مهرجان فلفل شقراء تويتر ، و أهمية مهرجان الفلفل الشقراء ، و موعد انطلاق مهرجان شقراء للفلفل الثاني .

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