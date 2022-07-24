فعالية تبحث الحلول الفعالة لحفظ غابات المانجروف بالمملكة

ينظم المركز الوطني لتنمية التغطية النباتية ومكافحة التصحر، الثلاثاء المقبل، في مدينة الجبيل الصناعية، فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمحافظة على النظام البيئي لأشجار القرم. بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين في موضوع غابات المنغروف.

حماية المنغروف

ومن خلال هذا الحدث الذي يقام لأول مرة، يعتزم المركز أن يشارك العالم في البحث عن حلول فعالة للحفاظ على هذا الكنز الطبيعي وحمايته وتنميته. تعتبر غابات المانغروف من أفضل أنواع الغابات لتخزين الكربون والحفاظ على التنوع البيولوجي. تصبح غابات مستدامة محمية من الأنشطة البشرية الضارة.

وسيتناول الخبراء محورين رئيسيين إدارة وتنمية غابات المنغروف واستدامتها، بالإضافة إلى دورها البيئي والاقتصادي والاجتماعي وتعزيز التنوع البيولوجي.

تعزيز التنوع البيولوجي

جدير بالذكر أن المركز يهدف إلى حماية مواقع الغطاء النباتي وتطويرها واستدامتها والمحافظة عليها والتغلب على التحديات التي تواجهها في جميع أنحاء المملكة وكذلك الكشف عن التعديات ومكافحة الرعي الجائر والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ودعم جهود مكافحة تغير المناخ. . التغيير محليًا وإقليميًا ودوليًا وتحسين جودة الحياة لتحقيق أهداف المبادرة السعودية الخضراء.