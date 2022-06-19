“فعال” رابط كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1444 وكيفية التقديم تأهيل الضباط الشروط عبر jobs.sa

نتعرف اليوم على رابط كلية الملك فهد الأمنية لطلبة الجامعة لعام 1444 هـ. وهي متاحة للطالب ولإرفاق بعض الأوراق والمستندات اللازمة لذلك وسنشرح لك كل هذا أدناه.

فتح باب القبول للمتقدمين لدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية من خلال منصة (توظيف أبشر) بوزارة الداخلية – على الرابطhttps://t.co/vJYkJGA6ua. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd – وزارة الداخلية (MOISaudiArabia) 16 يونيو 2022

رابط وخطوات تقديم كلية الملك فهد الأمنية للعام 1444 هـ

لكي تتمكن من التقدم لدورة تأهيل الطالب بكلية الملك فهد الأمنية ، يجب عليك اتباع الخطوات التالية: –

أولاً ، ادخل مباشرةً إلى رابط منصة التوظيف أبشر ، وهو وظائف .

. بعد ذلك ، قم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي عن طريق كتابة كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بك.

في حالة عدم تسجيلك مسبقًا في منصة أبشر ، يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب جديد عن طريق كتابة البيانات المطلوبة والنقر على “تسجيل”.

من الصفحة الرئيسية ، انقر فوق “ مداخلة كلية الملك فهد الخيرية 1444 هـ من قائمة المنصة الرئيسية.

من قائمة المنصة الرئيسية. اكتب جميع البيانات المطلوبة منك في الأماكن الصحيحة وقم بتحميل جميع الأوراق والمستندات الرسمية اللازمة للتقديم.

تأكد من صحة جميع البيانات التي أدخلتها ، وقم بتحميل جميع الأوراق ، ثم انقر فوق أيقونة “إرسال”.

شروط الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية 1444 هـ