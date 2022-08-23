فقدت نصف صادراتها.. ماذا أصاب سلة الغذاء الأوكرانية

انخفضت صادرات السلع الزراعية الرئيسية فِيْ أوكرانيا إلَّى النصف تقريبًا منذ بداية الأزمة مع روسيا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

كَيْفَ خسرت أوكرانيا نصف سلة الغذاء

بدأت روسيا العملية العسكرية فِيْ أوكرانيا فِيْ 24 فبراير، ووصفتها بأنها “عملية عسكرية خاصة”. نتيجة للقتال، أغلقت الموانئ البحرية الأوكرانية، تاركة كَمْيات هائلة من المحاصيل إما غير محصودة أو مدمرة.

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، التي صدرت فِيْ وقت متأخر من يوم الاثنين، أن الصادرات الزراعية بين 24 فبراير و 15 أغسطس انخفضت إلَّى 10 ملايين طن من حوالي 19.5 مليون فِيْ نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أيضا أن أوكرانيا صدرت فِيْ تلك الفترة 3.8 مليون طن من الذرة و 1.4 مليون طن من بذور عباد الشمس ونحو مليون طن من زيت عباد الشمس ونحو 640 ألف طن من القمح.

720 ألف طن من المواد الغذائية

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، يوم الثلاثاء، إن إجمالي 33 سفِيْنة شحن محملة بـ 719549 طناً من المواد الغذائية غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق توسطت فِيْه الأمم المتحدة وتركيا لفتح موانئ بحرية أوكرانية.

وقدر مركز التنسيق المشترك فِيْ تركيا، الذي يراقب تنفِيْذ الاتفاقية، الكَمْية الإجمالية للحبوب والمواد الغذائية المصدرة من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود منذ التوصل إلَّى الاتفاق بـ 721449 طنًا.

تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بعد أن أطلقت روسيا عملياتها فِيْ أوكرانيا فِيْ 24 فبراير وأغلقت موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلَّى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص فِيْ إفريقيا والشرق الأوسط.

تم افتتاح ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب الاتفاقية التي وقعتها موسكو وكييف فِيْ 22 يوليو.

بالإضافة إلَّى السفن التي غادرت أوكرانيا بالفعل، قالت وزارة الزراعة إن 18 سفِيْنة أخرى تحمل الآن أو تنتظر الإذن بمغادرة الموانئ الأوكرانية.

وأضافت الوزارة أن صادرات الحبوب الأوكرانية قد تصل إلَّى 4 ملايين طن فِيْ أغسطس مقارنة بثلاثة ملايين طن فِيْ يوليو.

انخفاض متوقع فِيْ الحبوب

من المتوقع أن ينخفض ​​محصول الحبوب فِيْ أوكرانيا فِيْ عام 2022 إلَّى حوالي 50 مليون طن من 86 مليون طن فِيْ عام 2022.

فِيْ نهاية يوليو، تم افتتاح ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

ولكن حتى مع فتح الموانئ، كانت الصادرات الزراعية الأوكرانية أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلَّى 6 ملايين طن من الحبوب شهريًا.

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية الأسبوع الماضي إن صادرات الحبوب فِيْ موسم 2022-2023 حتى 19 أغسطس انخفضت بنسبة 51.6٪ عَنّْ العام السابق لتصل إلَّى 2.99 مليون طن.

تأثير الحرب فِيْ أوكرانيا

عطلت الحرب فِيْ أوكرانيا سلاسل التوريد العالمية ودفعت أسعار الغذاء والوقود والأسمدة إلَّى مستويات قياسية.

وصل مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الذي يقيس التغير فِيْ الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، إلَّى أعلى مستوى له على الإطلاق فِيْ فبراير 2022 وقفز إلَّى مستوى قياسي جديد فِيْ التالي يمشي. كان ارتفاع مؤشر أسعار السلع الغذائية (12.6٪ بين فبراير ومارس الماضيين) ثاني أعلى مستوى فِيْ التاريخ منذ تقديمه فِيْ عام 1990. وسجل المؤشر انخفاضًا طفِيْفًا فِيْ أسعار المواد الغذائية خلال شهر أبريل.

وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فإن هذا الارتفاع فِيْ المؤشر يرجع إلَّى الزيادة الكبيرة فِيْ أسعار الحبوب والزيوت النباتية بسبب تأثير الحرب فِيْ أوكرانيا على سلاسل التوريد.

تعتبر روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للحبوب مثل القمح والذرة والزيوت النباتية مثل زيت عباد الشمس. تعد روسيا أيضًا واحدة من أهم مصدري الأسمدة فِيْ العالم.

يقول سيب “يعد اضطراب سلسلة التوريد كارثة لدول غرب إفريقيا”، حيث تعتمد المنطقة بشكل كبير على الواردات، وخاصة الأغذية والأسمدة، من أوكرانيا وروسيا.

أثر ارتفاع أسعار القمح بالفعل على الناس الذين يعيشون فِيْ المنطقة. وبحسب سيب، ارتفع سعر الخبز بنسبة 20٪ فِيْ بعض البلدان. “هذه إشارة مهمة للغاية، لأن الخبز يظل العَنّْصر الغذائي الرئيسي للأشخاص الأكثر ضعفًا، وخاصة أولئك الذين يعيشون فِيْ المناطق الحضرية”، كَمْا يقول.

فِيْ الوقت نفسه، يهدد ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة أيضًا بمزيد من اضطراب الوضع الغذائي فِيْ المنطقة فِيْ المستقبل. لأن معظم المزارعين فِيْ غرب ووسط إفريقيا يعتمدون على الحكومات فِيْ الحصول على الأسمدة المدعومة. لكن وفقًا لـ “سيب”، لن تتمكن العديد من الحكومات هناك من دفع الأسعار المبالغ فِيْها. إذا لم يتمكن المزارعون من شراء الأسمدة والوقود الذي يحتاجون إليه هذا العام، فسوف يتأثر إنتاج الغذاء فِيْ العام المقبل أيضًا.

تحذير الامم المتحدة

حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن عدد الجياع فِيْ القرن الأفريقي قد يرتفع من 15 مليون إلَّى 20 مليون هذا العام.

وفِيْ الوقت نفسه، قد لا يتمكن أكثر من 40 مليون شخص فِيْ غرب ووسط إفريقيا من تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

يقول أولو سيب، المستشار الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للبحوث والتقييم والرصد لوسط وغرب إفريقيا “تضافرت عوامل مختلفة لتؤدي إلَّى تدهُور حاد فِيْ الأمن الغذائي فِيْ المنطقة”. وأضاف “كل هذا كان موجودًا حتى قبل الحرب فِيْ أوكرانيا”.