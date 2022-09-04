فقر الطاقة.. خطر “مميت” يتوعد عشرات الملايين فِيْ أوروبا

ضربت أزمة الوقود فِيْ الاتحاد الأوروبي، فِيْ أعقاب الأزمة الأوكرانية، اقتصادات البلدان الأكثر ضعفا، مما يهدد بتعريض ملايين الأسر لخطر فقر الطاقة.

ارتفعت أسعار الغاز فِيْ أوروبا بشكل سريع فِيْ الأشهر الماضية، وبالطبع كانت هناك تداعيات اقتصادية فِيْ البلدان الموردة للطاقة، والتي ستشعر بها بالفعل الدول الأكثر ضعفاً. وفقًا للأمم المتحدة، فإن فاتورة الكهرباء للأسرة التي تتجاوز 10٪ من دخل الأسرة ستؤدي إلَّى فقر الطاقة.

9 ملايين إيطالي

ذكرت دراسة أجرتها جمعية الحرفِيْين والشركات الصغيرة فِيْ إيطاليا أن حوالي 4 ملايين أسرة (أكثر من 9 ملايين شخص) معرضة لخطر فقر الطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية AGI، أن الدراسة أجريت على الأسر التي تواجه صعوبات بسبب زيادة فواتير الكهرباء والغاز.

وأظهرت الدراسة أن الأسر الموصوفة بأنها تعاني من فقر الطاقة هِيْ تلك التي لا تستطيع استخدام نظام التدفئة فِيْ الشتاء، ونظام التبريد فِيْ الصيف بسبب الظروف الاقتصادية غير المستقرة.

وفقًا للدراسة، فإن العاملين لحسابهم الخاص هم الأكثر عرضة لخطر فقر الطاقة. قد تؤدي الزيادة الهائلة المتوقعة فِيْ قيمة فواتير الكهرباء والغاز فِيْ الخريف المقبل إلَّى تفاقم الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر، خاصة تلك التي تتكون من عمال لحسابهم الخاص.

تشير الدراسة إلَّى أن الحرفِيْين والتجار الذين يعملون لحسابهم الخاص يدفعون الفواتير مرتين، أولاً كَمْستخدمين منزليين، وثانيًا كرواد أعمال صغيرة للتدفئة أو التبريد أو إضاءة مبانيهم.

من الناحية الجغرافِيْة، كشفت الدراسة أن جنوب إيطاليا أكثر عرضة لفقر الطاقة، حيث يؤثر على ما بين 24٪ و 36٪ من الأسر.

على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها حكومة ماريو دراجي فِيْ الأشهر الأخيرة لتخفِيْف الأزمة، ارتفعت تكاليف الطاقة بشكل حاد، ووصلت إلَّى مستويات غير مسبوقة فِيْ الماضي القريب.

دعوة الرئيس الإيطالي

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات أوروبية عاجلة للتعامل مع أزمة الطاقة، التي بلغت ذروتها وأصبحت واحدة من أهم القضايا فِيْ الوقت الحالي.

وبحسب وكالة أنباء نوفا الإيطالية، بعث ماتاريلا برسالة إلَّى منتدى أمبروسيتي التجاري السنوي، اعتبر فِيْها أن الدول وحدها لا تستطيع التعامل بفعالية مع أزمة الطاقة.

ودعا الرئيس الإيطالي أوروبا إلَّى المضي قدمًا من أجل تحرير نفسها من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

واعتبر أن الاتحاد الأوروبي هُو الكتلة القارية الوحيدة القادرة على تهدئة أسعار الطاقة ودعم أنشطة الإنتاج وضمان الخدمات للمواطنين.

وأشار إلَّى أن أزمة الطاقة فاقمت المشاكل والصعوبات التي سببها جائحة كورونا الذي لم ينته بعد.

وأضاف ماتاريلا “فِيْ الوقت نفسه، يجب أن نعمل على تعظيم قطاع الطاقة المتجددة وتأكيد التضامن الملموس مع أوكرانيا”.

45 مليون شخص فِيْ المملكة المتحدة

وفِيْ أغسطس الماضي، كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة يورك فِيْ إنجلترا أن ثلثي الأسر فِيْ المملكة المتحدة ستعاني من فقر الطاقة بحلول يناير 2023، والذي سيأتي بالتزامن مع الدعم الذي من المقرر أن تقدمه الحكومة البريطانية.

ووجدت الدراسة، بحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن 18 مليون أسرة بريطانية (ما يعادل 45 مليون شخص) ستكافح لتغطية نفقاتها بعد الزيادات المتوقعة فِيْ أسعار الطاقة فِيْ أكتوبر ويناير المقبل.

أظهرت الدراسة البريطانية أن حوالي 86.4٪ من الأزواج المتقاعدين سيواجهُون فقر الطاقة، وهُو ما يتم تحديده تقليديًا عَنّْدما تتجاوز تكاليف الطاقة 10٪ من صافِيْ دخل الأسرة، فِيْ حين أن 90.4٪ من العائلات ذات العائل الوحيد التي لديها طفلان أو أكثر ستواجه فقرًا فِيْ الوقود.

وتشير إلَّى أن هناك تباينًا إقليميًا كبيرًا فِيْ أزمة تكلفة المعيشة ؛ يتوقع 57.9٪ من الأسر فِيْ الجنوب الشرقي أن تكافح مع فواتير الطاقة بحلول يناير، مقارنة بـ 70.9٪ فِيْ ويست ميدلاندز و 76.3٪ فِيْ أيرلندا الشمالية.

ما هُو فقر الطاقة

وفقًا لموقع الأمم المتحدة على الإنترنت، فإن نقص الطاقة لا يعَنّْي وجود طاقة كافِيْة لإحداث تغيير فِيْ حياتك. أو لا قوة على الإطلاق. هناك ما يقرب من 800 مليون شخص على مستوى العالم بدون كهرباء، وحوالي 2.6 مليار، أي ثلث سكان العالم، لا يحصلون على وقود للطهِيْ النظيف. فِيْ زمن Covid-19، لا يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص البقاء فِيْ المنزل فقط، وليس لديهم وسائل البقاء على قيد الحياة بينما يفتقرون إلَّى الطاقة الكافِيْة للعيش بشكل مريح فِيْ منازلهم والازدهار فِيْ أعمالهم.

على الرغم من أن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (SDG) يهدف إلَّى الوصول إلَّى طاقة نظيفة ومستدامة وبأسعار معقولة لجميع الناس على هذا الكوكب. لكن COVID-19 دفع 150 مليون شخص إلَّى الفقر المدقع، مع احتمالية عدم حصولهم على الطاقة. أو ربما كان لديهم الحد الأدنى من الطاقة والآن ليس لديهم أي شيء على الإطلاق. فِيْ أفريقيا، 24-25 فِيْ المائة فقط من مرافق الرعاية الصحية الأولية لديها الكهرباء، مما يمثل عقبة رئيسية أمام توزيع اللقاحات.

فِيْ شهر سبتمبر من هذا العام، ستعقد الجمعية العامة حوارًا رفِيْع المستوى حول الطاقة لأول مرة منذ 40 عامًا. والغرض منه هُو شرح مدى أهمية الطاقة للمناخ والتنمية المستدامة، وتقديم الابتكارات والأفكار لانتشال الناس من فقر الطاقة.