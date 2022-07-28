“فقط بمكونين”خلطة سوريا لتبييض اليدين فِيْ يومين نتيجة فعالة من أول استعمال

مزيج طبيعي لتبييض اليدين، هذا ما تبحث عنه الكثير من النساء والفتيات، مع بداية تغير لون اليدين، والتي تتأثر بشدة بأشعة الشمس الضارة والحارقة، لتوحيد لون البشرة . وإزالة الطبقة الميتة من الجلد، وكذلك تقشير الجلد والندبات والبقع الداكنة، ومن وجهة النظر هذه، سنقوم معًا بإدراج أفضل الخلطات لتبييض اليدين فِيْ غضون يومين.

خليط لتبييض اليدين فِيْ يومين

تختلف الوصفات من واحدة إلى أخرى، وكلها فعالة، ومن بين تلك الوصفات النشا والليمون والزبادي. يعمل كل مكون من المكونات الثلاثة بمفرده على تفتيح البشرة بسرعة، وإليك بعض الوصفات التي أثبتت جدواها.

وصفة الليمون بالنشا لتفتيح البشرة

المكونات

قطرات من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

كيف تستعد

اخلطي المكونات جيدًا فِيْ وعاء صغير. انشر الخليط على يديك ووجهك فِيْ حركات دائرية. اتركي المزيج على الجلد لمدة 15 دقيقة حتى يجف. يُشطف المزيج عن الوجه بالماء الفاتر. كرري الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع.

وصفة الزبادي مع عصير الليمون لتبييض وجهك ويديك فِيْ يومين

المكونات

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

خطوات تطبيق الخليط

امزج المكونات فِيْ وعاء بلاستيكي. نبدأ بتوزيع الخليط على الوجه واليدين والرقبة. اتركي الخليط على وجهك ويديك حتى يجف تمامًا لمدة تصل إلى نصف ساعة. يشطف الوجه واليدين بالماء الفاتر.

النشا بماء الورد لتفتيح الوجه واليدين فِيْ غضون أسبوع

مع النشا ستحصلين على مقشر فعال للبشرة، حيث أنه يزيل بسرعة الطبقة الميتة والداكنة من الجلد بلطف ثم يترك البشرة رطبة، مع المكونات التالية ستحصل على بشرة أفتح بعدة ألوان.

المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق النشاء.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

طريقة تحضير الوصفة

بعد خلط المكونين جيدًا. يتم تطبيق الوصفة على الوجه واليدين باستخدام قطعة قطن نظيفة. اتركي المزيج على وجهك لمدة ساعة ثم اشطفِيْه بالماء الفاتر.

وصفة الحَلْيب لتبييض الوجه بسرعة

مع وصفة الحَلْيب ستحصلين على بشرة مثل بشرة الأطفال، حيث يحتوي الحَلْيب على عدد كبير من العناصر المفِيْدة للبشرة، وبتوزيع كَمْية كافِيْة من الحَلْيب على الوجه وتركه حتى مرور نصف ساعة قبل الشطف بالماء الدافئ. الماء، يجب تكرار الوصفة مرة واحدة فِيْ الأسبوع لتحقيق النتيجة المرجوة.

وصفة عصير الطماطم والنشا لتبييض الوجه واليدين

وصفة الطماطم والنشا من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتبييض وجهك ويديك بسرعة كبيرة، سلك من الوصفة يعمل بسرعة لإزالة الطبقة الميتة من الجلد وإخفاء النمش والبقع الداكنة عن طريق توزيع ملعقتين من الطماطم عصير مع ملعقتين من النشا وخلطهم جيدا ثم وزع الخليط على الوجه واليدين واتركه حتى مرور نصف ساعة قبل شرب الماء الدافئ.

فوائد وأهمية استخدام الوصفات الطبيعية لتبييض البشرة

الوصفات الطبيعية هِيْ أفضل الطرق المستخدمة لتبييض وجهك ويديك، فهِيْ تساعد بشكل سريع وآمن على تفتيح وجهك وعلاج مشاكل البشرة المتعددة، وبالطبع على عكس الكريمات باهظة الثمن التي نجد لها آثار جانبية تزيد من حجم المشكلة لأنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

وصفة الملح لتقشير الطبقة الميتة من سطح الجلد لتفتيح فوري

الملح من أفضل الوصفات التي أثبتت جدواها والتي تقطع شوطا طويلا فِيْ المساعدة على تفتيح البشرة حيث يتم استخدامه كَمْقشر طبيعي للطبقة الميتة التي تتشكل على سطح الجلد.

المكونات

ملعقة كبيرة ملح خشن.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة

اخلطي الملح مع عصير الليمون جيدًا. وزعي المزيج على يديك، وافركي المزيج فِيْ يديك جيدًا لإزالة الطبقة البنية. اتركي المزيج على يديك حتى مرور نصف ساعة، ثم اشطفِيْهما بالماء الدافئ وكرري العملية مرتين فِيْ الأسبوع.

معجون الطماطم لتفتيح البشرة وإزالة التصبغات

معجون الطماطم من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تعالج التصبغ المتراكَمْ على سطح الجلد، وذلك بفضل خواصه المتعددة لتغذية البشرة وجعلها أكثر حيوية وترطيبًا.

المكونات

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

طريقة

نوزع كَمْية تركيز الطماطم على الوجه واليدين. ننتظر حتى مرور 15 دقيقة. اشطفِيْ وجهك بعد ذلك بالماء الفاتر وكرري العملية ثلاث مرات فِيْ الأسبوع.

وصفة طبيعية سريعة المفعول لتفتيح البشرة

يعد الجلسرين من أكثر الوصفات فعالية لتبييض اليدين، والذي يمنحك، نظرًا لما يحتويه من خصائص، تنقية وترطيبًا رائعين للبشرة.

خلطة طبيعية لتبييض اليدين من تان عصير الليمون.

عصير الليمون مطهر طبيعي ممتاز وله تأثير تبييض فِيْ وقت قصير.

كيفِيْة استخدامها

لشطف يديك وأظافرك، انقع أصابعك فِيْ وعاء صغير من عصير الليمون لبضع دقائق، ثم افرك أظافرك بفرشاة أسنان نظيفة مبللة بالعصير، ثم اشطف أصابعك.

لتفتيح قدميك وأظافرك، ضعي العصير على أظافرك ثم افركي أظافرك بفرشاة أسنان نظيفة، ثم اتركيها تجف تمامًا لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفِيْها.

فوائد استخدام الوصفات الطبيعية للتفتيح

عندما يتعلق الأمر بالرغبة فِيْ تفتيح البشرة، يفضل اتباع الوصفات الطبيعية التي تعطيك نتيجة مفاجئة فِيْ تبييض البشرة، لأنها طبيعية وليس لها آثار جانبية، بل على العكس من ذلك، فإن الكريمات التي يتم استخدامها باستمرار لها آثار جانبية. بسبب كثرة المواد الكيميائية التي تحتويها لتفتيح البشرة.

وصفة لتبييض الوجه بسرعة.

يعتبر زيت جوز الهند من أقوى الوصفات وأكثرها فاعلية التي تساعد على تفتيح البشرة فِيْ أقصر وقت لاحتوائه على مواد فعالة تسمح لك بمعالجة جميع مشاكل البشرة، مع الماء الدافئ يجب اتباع هذه الوصفة مرتين فِيْ اليوم. نتيجة مبهرة. نتيجة.

زيت الزيتون لتبييض اليدين

مع وصفة زيت الزيتون ستحصلين على بشرة ناعمة خالية من العيوب، حيث يحتوي زيت الزيتون على خصائص طبيعية مدهشة لترطيب عميق للبشرة لجعلها أكثر ترطيبًا ونعومة وحيوية ونضارة، مع توزيع نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميًا على البشرة. . واليدين، وستلاحظ أنت بنفسك الفرق عن الأسبوع الأول من الاستخدام.

تبييض الوجه واليدين بمعجون الطماطم والنشا والليمون

يعد الليمون والنشا من أكثر المكونات الطبيعية المستخدمة فِيْ تفتيح البشرة، وذلك بفضل خصائص كل مكون تساعد على إزالة البقع الداكنة وتفتيح البشرة تدريجياً، بينما تقوم الطماطم بتصفِيْة الوجه واستعادة نضارتك وحيويتك مرة أخرى، وذلك من خلال توزيعها. كَمْيات متساوية من كل مكون بعد يوم لنتائج واضحة.

زيت الخروع لتفتيح اليدين وإزالة التصبغات

تعتبر وصفة الخروع من اقوي الوصفات الطبيعية التي تساعد فِيْ جعلها تساعد فِيْ إزالة الشوائب بفضل خصائصها المذهلة التي تساعد فِيْ إزالة الشوائب واليدين، فما عليكي، توزيع ملعقة صغيرة على الوجه لمدة 15 دقيقة وعلى اسبوع وسترين النتيجة بنفسك.

كريم بانثينول لتفتيح اليدين وترطيب البشرة

مع كريم البانثينول ستحصلين على بشرة خالية من المشاكل، بفضل خصائصه المذهلة التي تجدد خلايا البشرة وترطبها بعمق، بحيث تتوهج يديك ببشرة منتعشة ونابضة بالحياة.كريم البانثينول آمن تمامًا للبشرة والوجه.