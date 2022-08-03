فكرة عبقرية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 20 كيلو هتقشريهم فِيْ ثواني

طريقة تقشير الثوم بسرعة، يعتبر الثوم من الأساسيات فِيْ أي مطبخ ويتم وضعه على العديد من أنواع الطعام المختلفة والمتنوعة، حبة ثوم واحدة كل يوم على معدة فارغة، لكن اليوم نتحدث عن مشكلة كبيرة تواجهها جميع النساء. ماهِيْ مشكلة تقشير الثوم لانه يترك رائحة صعبة على اليدين اضافة الى ان الثوم الجديد يكون قشره لزج فِيْ الثوم ويصعب تقشيره ولكن لا تقلق سنقدم لك طريقة رائعة لتقشير الثوم دون بذل أي مجهُود نهائي، كل ما عليك فعله هُو المضي قدما وقراءة باقي الفقرات التالية، والبقاء معنا ومتابعتنا.

الطريقة الأولى لتقشير الثوم بسرعة كبيرة.

الثوم من الأطعمة التي تستغرق وقتًا طويلاً فِيْ التقشير، وأحيانًا لا يكون لدى ربة المنزل الوقت الكافِيْ لتقشير الثوم ثم طهِيْ الطعام، وتفضل ربة المنزل استبدال الثوم الطازج بمسحوق الثوم، ولكن للأسف مسحوق الثوم يفعل ذلك ليس. أنها لا تعطي نفس رائحة وطعم الثوم طازجة، لكننا سنقدم لك طريقة تقشير الثوم بكَمْيات كبيرة، والآن سأقدم لك الطريقة الأولى لتقشير الثوم فِيْ ثوانٍ دون ترك رائحة على يديك، و يتم تلخيص الخطوات فِيْ

يجب أن تحضر الكثير من الثوم كَمْا تريد.

يجب قطع رؤوس الثوم.

يقطع الثوم ويفصل كل فصوص الثوم.

يجب عليك إحضار طبق عميق بالماء الساخن.

يجب وضع فصوص الثوم فِيْ ماء ساخن لمدة ربع ساعة.

بعد مرور الوقت، يجب تصفِيْة ماء الثوم.

ضعي كَمْية الثوم على قطعة قماش نظيفة.

يجب فرك الثوم بقطعة قماش. ينفصل الجلد عن الثوم.

يجب تصريف الثوم من الماء.

يجب وضع الثوم فِيْ كيس بلاستيكي.

يجب وضعها فِيْ الفريزر.

يجب أن يخرج الثوم عند استخدامه.

الطريقة الثانية لتقشير الثوم.